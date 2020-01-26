Известный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26.01.2020, 22:54

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Коби Брайант

Звезда НБА погиб при крушении вертолета.

41-летняя легенда баскетбола Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Об этом сообщает lenta.ru cо ссылкой на TMZ.

Баскетболист путешествовал с друзьями на частном вертолете. Воздушное судно упало в Калабассе (штат Калифорния).

Сотрудники аварийной службы сообщили, что все на борту погибли.

41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году.

Напомним, что Коби Брайант 20 сезонов отыграл за «Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским коллективом.

«Лос-Анджелес» брал чемпионства вместе с Брайантом в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах.