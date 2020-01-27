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«Путин стал карикатурным персонажем»

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  • 27.01.2020, 8:22
  • 3,853
«Путин стал карикатурным персонажем»
александр долгополов

Российский артист рассказал о сущности кремлевской власти.

После того, как полиция начала проверку выступления стендап-комика Александра Долгополова, он покинул Россию. Речь идет о ролике под названием "Новый час шуток", опубликованном в YouTube.

Проект Baza сообщал, что проверка началась после жалобы жителя Орехова-Зуева. Сам стендапер говорил, что не знает, какая именно часть ролика интересует полицию.

Русская служба Би-би-си встретилась с Александром Долгополовым в Тель-Авиве и поговорила с ним об отъезде из России и шутках о религии и политике.

Подробности смотрите в видео.


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