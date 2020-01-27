Китайские ученые назвали источник нового коронавируса 9 27.01.2020, 8:51

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Заразиться им можно и в инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы нового коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на специалистов центра (перевод — РБК).

Они собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат на вирус. Их взяли из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка.

По данным центра, именно в этой части рынка продавались дикие животные. Специалисты подтвердили, что они являются источником вируса, однако неизвестно, какое именно животное было заражено изначально.

В центре рассказали, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане, провинция Чжэцзян.

Однако South China Morning Post пишет, что китайские ученые, которые работают в больнице в Ухане, обнаружили, что первый заразившийся новым типом коронавируса не посещал рынок морепродуктов. По их данным, о симптомах новой болезни впервые стало известно 1 декабря. Исследователи отметили, что ни у одного члена семьи заболевшего не было повышения температуры и респираторных симптомов.

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал, что инкубационный период нового коронавируса составляет от одного до 14 дней, передает CGTN. Она отметила, что в этот период можно заразиться вирусом, что сильно отличается от ОРВИ.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР.

Впоследствии случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах. По последним данным, число погибших достигло 56 человек, а заболевших уже свыше 2 тыс.