Трамп: Мои адвокаты разорвали в клочья аргументы демократов в Сенате 1 27.01.2020, 10:23

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Фото: AP

Президент США назвал разбирательство по импичменту вмешательством в предстоящие выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности, сообщает «Голос Америки».

Через день после того, как его адвокаты начали представлять аргументы в защиту президента в ходе разбирательства в Сенате, Трамп написал в «Твиттере»: «Сфабрикованный импичмент – это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории».

The Impeachment Hoax is a massive election interference the likes of which has never been seen before. In just two hours the Radical Left, Do Nothing Democrats have seen their phony case absolutely shredded. Shifty is now exposed for illegally making up my phone call, & more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 જાન્યુઆરી, 2020

Он атаковал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа, назвав его «коррумпированным политиком и, вероятно, очень больным человеком».

«Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!» – добавил Трамп.

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 જાન્યુઆરી, 2020

Выступая по телеканалу NBC, Адам Шифф сказал, что, как он полагает, слова Трампа несут в себе намеренную угрозу.

«Это рассерженный и мстительный президент; я не думаю, что в этом есть сомнения»,– сказал Шифф. «А если вы полагаете, что есть, то посмотрите на сегодняшние твиты президента обо мне, в которых говорится, что я должен заплатить», – продолжал законодатель.

Разбирательство по делу Трампа возобновится в понедельник, когда его адвокаты продолжат убеждать сенаторов, что президент не совершил ничего противозаконного, когда в июле прошлого года просил украинские власти начать расследование в отношении одного из главных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трампа обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании усилиям Конгресса по расследованию его действий, связанных с Украиной.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне начал представлять аргументы в защиту Трампа в субботу. Он заявил, что защита президента убеждена, что выдвинутые демократами в Палате представителей обвинения «даже близко не подходят» под понятие «серьезных преступлений или проступков», которые Конституция устанавливает в качестве стандарта для импичмента и отстранения от должности.

Сиполлоне и другие адвокаты Трампа сказали, что теперь они расширят защиту и, в частности, сфокусируются на том, почему они считают, что в просьбе Трампа к президенту Владимиру Зеленскому провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера Байдена, работавшего в украинской газовой компании, не было ничего плохого.

Ранее на протяжении трех дней свои аргументы представляли демократы.

«Свидетельства против президента неопровержимы», – заявила один из менеджеров Палаты представителей по импичменту конгрессвумен Вэл Демингс, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

Адвокат Алан Дершовиц, который входит в группу защиты Трампа, заявил телекомпании Fox News, что он будет настаивать на том, что «юридически конституционных» аргументов в пользу импичмента Трампа нет. Он заявил, что правонарушения, в которых обвиняют президента, «должны быть преступлениями». Это утверждение оспаривается экспертами, поддерживающими импичмент Трампа в Палате представителей и его осуждение в Сенате.

После завершения сессии с вопросами и ответами демократы, как ожидается, возобновят усилия с целью убедить Сенат проголосовать за вызов ключевых свидетелей, знакомых с действиями Трампа.

Однако республиканцы выступают против вызова свидетелей и затребования дополнительных документов, и вместо этого надеются оправдать Трампа к концу наступающей недели, за несколько дней до его ежегодного доклада Конгрессу «О положении дел в стране», намеченного на 4 февраля.

В ситуации, когда у республиканцев есть большинство в 53 места в 100-местном Сенате, демократам потребуется голоса четырех республиканцев, чтобы добиться вызова свидетелей и представления документов, но пока они таких заверений не получили.

Если попытки демократов насчет свидетелей и документов провалятся, то лидер сенатского большинства Митч Макконнелл может быстро перейти к голосованию по двум статьям импичмента, и Трамп почти наверняка будет оправдан, так как для отстранения его от должности требуется две трети голосов. Пока никто из республиканцев не призывал к его смещению.