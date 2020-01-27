Белорусское правительство отправят в отставку? 12 27.01.2020, 10:30

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Экономику Беларуси подкосил нефтяной вопрос.

Экономические результаты прошлого года теперь можно подводить — ключевые показатели уже известны. Увы, не все плановые параметры достигнуты, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте naviny.by.

Лукашенко ранее грозил, что в случае невыполнения директивных показателей правительство уйдет «на покой». Дойдет ли до этого?

Казнить не время миловать

Минувший год оказался довольно спокойным — «черные лебеди» в страну с российского валютного рынке, как ожидалось, не прилетели, поэтому финансовый рынок не лихорадило. Соответственно, курс рубля был стабильным, а инфляция (по белорусским меркам) оказалась весьма низкой — 4,7%.

Наряду с этим удавалось исполнять бюджет с профицитом и постепенно (за счет резервов предприятий и средств казны) увеличивать благосостояние граждан. В декабре средняя зарплата составила 1238,7 рубля и выросла в номинальном выражении на 10,5% по сравнению с декабрем позапрошлого года или на 5,5% в реальном выражении.

Так что говорить, что прошлый год был каким-то кошмарным и кризисным, не приходится. Тем не менее, некоторые ключевые показатели социально-экономического развития не были выполнены.

Так, ВВП увеличился на 1,2%, хотя изначально планировалось, что экономика вырастет на 4%. Кроме этого, предполагалось, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4%, а по факту, согласно последним данным, произошло снижение в январе-ноябре на 1,7%.

Явное невыполнение ряда запланированных параметров было очевидно еще осенью прошлого года, и тогда Лукашенко, чтобы подстегнуть правительство, поручил исправить ситуацию.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — предупреждал правительство в сентябре Лукашенко.

Планы, как и прогнозировали эксперты, выполнить не удалось. Все международные организации, которые кредитуют Беларусь, заявляли, что обеспечить рост белорусской экономики на уровне 4% нереально. Всемирный банк предполагал, что белорусская экономика вырастет на 1% в 2019 году, и так оно примерно и оказалось.

Забавно, но несмотря на очевидное, в Беларуси не принято корректировать, как в других странах (в той же России), официальный экономический прогноз по темпам экономического роста. Поэтому «напряженное задание» висело над правительством дамокловым мечом весь 2019 год.

Чуда не случилось. Экономику Беларуси подкосили нефтяные проблемы

Год закончился, поступают итоговые данные о выполнении разных экономических показателей, и формальные основания отправить правительство «на покой», как предупреждал Лукашенко, существуют. Дойдет ли до этого или все-таки для радикальных кадровых решений пока время не пришло?

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда показатели не выполнялись, а Лукашенко во что бы то ни стало настаивал на достижении «целей развития».

Помнится, в 2016-м правительство планировало вывести экономику из рецессии, и глава государства также грозил правительству отставкой в случае невыполнения этой задачи.

Команда Андрея Кобякова с задачей не справилась, но в креслах осталась до лета 2018-го и покинула Дом правительства совсем по другим причинам — после скандала в Орше. А что ждет нынешнее правительство?