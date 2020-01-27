The Economist: В этом году Россию сделают более сговорчивой 27.01.2020, 10:54

1,032

Позиции российского газа ослабели из-за новых законов ЕС.

В январе 2009 года Газпром, российский государственный энергетический гигант, прекратил транспортировку природного газа через территорию Украины, и это был один из нескольких конфликтов, в которых Россия продемонстрировала свою энергетическую силу. Судя по всему, спустя 11 лет она готовится стать еще более доминирующей силой. Добыча природного газа в Европе сокращается. А Россия наращивает поставки, а также увеличивает количество экспортных маршрутов. 8 января российский президент Владимир Путин в торжественной обстановке открыл трубопровод «Турецкий поток», по которому российский природный газ будут транспортироваться в Европу. Американские санкции в отношении «Северного потока — 2», вызывающего споры трубопровода из России в Германию, привели к тому, что к 20 января прекратили работу компании, занимавшиеся укладкой труб. Это задержит реализацию проекта, но не остановит его, пишет издание The Economist (перевод — inosmi.ru).

Однако 12 января Дитте Йоргенсен (Ditte Juul Jørgensen), генеральный директор Европейской Комиссии по энергетике, сообщила собравшимся в Абу-Даби экспертам этой отрасли о том, что Европа стала менее уязвимой. «Наша энергетическая безопасность, а также наша долговременная безопасность находятся сегодня в иной ситуации по сравнению с тем, какой она была в 2009 году», — подчеркнула она. На самом деле, Европа добивалась не энергетической независимости, а энергетической конкуренции. И теперь, когда газ пойдет по новым российским трубопроводам, это утверждение будет подвергнуто проверке.

Европейский газовый рынок претерпел трансформацию в последние десять лет. Спрос упал после финансового кризиса, и пока еще полностью не восстановился — частично это связано с увеличением доли на рынке возобновляемых источников энергии. Австралия и Америка способствовали буму в области сжиженного природного газа.

Дополнительные регазификационные терминалы для сжиженного газа, трубопроводы и хранилища природного газа появились в разных частях Европы, и часто их созданию способствовали государственные инвестиции.

Европа импортировала 123 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, что почти в два раза больше, чем в 2017 году. Эти данные приводит информационное агентство s&p Global Platt, занимающееся сырьевыми товарами и аналитикой.

Эти поставки природного газа вместе с новыми мощностями по хранению и транспортировке оказали помощь спотовому рынку, который, в свою очередь, сделал менее желанными предпочитаемые Газпромом жесткие контракты и привязанное к цене нефти ценообразование. По данным Международного газового союза (International Gas Union), в 2018 году связанное с нефтью ценообразование составило всего 24% европейского газового рынка, тогда как в 2005 году — 75%. «Рынок стал более конкурентным, гибким и значительно более эффективным», — отметил Айра Джозеф (Ira Joseph) из агентства s&p Global Platts.

Новые правила Европейского Союза и юридические процедуры также способствовали развитию конкуренции. Владельцы газовой инфраструктуры, к примеру, должны теперь предоставлять третьим сторонам доступ к своим трубопроводам. В прошлом году Евросоюз расширил свое газовое регулирование на те трубопроводы, которые связывают членов Евросоюза с внешними странами. Продолжается строительство «Южного газового коридора» (Southern Gas Corridor), — «газовой магистрали», которая свяжет Азербайджан и Европу.

Ничто из перечисленного не означает, что Европа освободилась от Газпрома. Представители «Северного потока — 2» пытаются оспорить в суде новые правила Евросоюза. В январе руководство этой компании также попросило немецких регуляторов сделать исключение. Российского газа на рынке по-прежнему достаточно, и он стоит дешево. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (International Energy Agency), доля российского трубопроводного газа на европейском рынке уменьшится лишь незначительно — с 37% в 2018 году до 33-36% в 2024 году. Однако сжиженный природный газ затрудняет процесс состригания денег с потребителей трубопроводного газа. Сегодня соглашения о поставках с Газпромом позволяют потребителям перепродавать российский природный газ. В 2018 году Газпром организовал платформу электронной продажи, которая позволяет ему увеличивать поставки, а потребителям обеспечивает желанную гибкость.

Однако остаются еще серьезные вопросы. Вот первый вопрос: Не будет ли Россия, несмотря на все это, запугивать своих потребителей? Некоторые из них, в том числе Болгария, продолжают оставаться весьма зависимыми от российского газа. В декабре Газпром заключил сделку о транспортировке с украинской компанией «Нафтогаз», однако спорным остается желание России выполнять ее условия. Еще меньше уверенности в том, что «Северный поток — 2» будет соответствовать правилам по транспарентности (то есть будут ли русские публиковать всю информацию о своих коммерческих поставках) и доступу (пустят ли русские к трубе и других поставщиков, которые не вложили в ее строительство ни рубля). Ричард Морнингстар (Richard Morningstar), бывший посол США, который сегодня возглавляет Глобальный энергетический центр Атлантического совета (Global Energy Centre at the Atlantic Council), хотел бы, чтобы Америка объявила о возможности введения дополнительных санкций на Газпром в случае, если эта компания, скажем, нарушит свое соглашение с Украиной.

Вот второй вопрос: Каким образом европейские амбиции в области климата влияют на природный газ? В декабре Европейская Комиссия опубликовала план достижения углеродной нейтральности к 2050 году (то есть приведения выбросов углекислого газа к природному балансу). Это может снизить потребление российского газа, считает Екатерина Филиппенко (Kateryna Filippenko) из компании Wood Mackenzie, занимающейся анализом энергетических рынков. Это может также ослабить поддержку инфраструктуры, что поможет странам, которые все еще слишком зависят от российского газа. 22 января один из комитетов Европейского Парламента проголосовал за возможность оказания государственной поддержки 32 газовым проектам, несмотря на критику со стороны лоббистской организации Европейский климатический фонд (European Climate Foundation). Европейский Парламент должен принять решение по этому списку в следующем месяце.

Тем временем Россия ведет себя дерзко, пытаясь защитить свои ставки. По данным Международного энергетического агентства, к 2024 году спрос на природный газ в Китае будет почти в четыре раза больше, чем в 2010 году. 2 декабря Газпром в ходе соответствующей церемонии открыл «Силу Сибири» — первый трубопровод, по которому российский газ будет поставляться в Китай. Там он столкнется со значительной конкуренцией — как со стороны угля и возобновляемых источников энергии, так и со стороны внутренней добычи газа, сжиженного природного газа и других источников трубопроводного газа. Россия, к сожалению, все еще способна оказывать значительное влияние на глобальный газовый рынок. Однако она может столкнуться с соперниками.