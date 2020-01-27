Министр-коммунист Карпенко рассказал, когда введут новую систему поступления в вузы 4 27.01.2020, 11:05

Игорь Карпенко

Вступительные экзамены совместят с ЦТ.

Новую систему поступления в вузы, которая будет совмещать экзамены с централизованным тестированием, введут в ближайшие 2−3 года. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр образования Игорь Карпенко.

Как отметил министр, централизованное тестирование помогло «избавиться от коррупции», однако не всегда за тестом можно увидеть личность будущего специалиста.

— Мы разработали систему возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. Сейчас идет обсуждение. Для этого (внедрение новой формы) потребуется определенный период. Мы говорим, что 2−3 года.

Карпенко успокоил: вступительная компания в 2020 году будет проходить по существующим правилам.

— Хотя определенные изменения мы сегодня тоже готовим, — заявил он.

Что же касается использования гаджетов в школах, то по словам Карпенко, говорить, что министр образования их запретил — не совсем правильно.

— Сегодня использование гаджетов не всегда влияет позитивно на образовательный процесс. К примеру, вместо того чтобы провести какие-то вычисления в уме, начинают использовать какие-то формы калькулятора. Пишут самостоятельную работу — начинают искать в интернете ответ на необходимый вопрос, — привел примеры министр. Он напомнил, что, например, на централизованном тестировании запрещено использовать гаджеты.

Карпенко считает, что в школах необходимо формировать определенную академическую культуру пользования гаджетами.

— Мы говорим, что хозяин на уроке — учитель. Он организовывает этот образовательный процесс и он определяет, в каком порядке эти гаджеты должны использоваться.

Лукашенко также довольно резко высказывался по поводу того, что ученики во время уроков пользуются мобильными телефонами.

— В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял, — отчитывал Лукашенко чиновников после инцидента в гомельской школе.