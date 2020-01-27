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Британия запускает cпециальную визовую схему для привлечения в страну талантов

  • 27.01.2020, 11:09
Британия запускает cпециальную визовую схему для привлечения в страну талантов

Соединенное Королевство хочет привлечь в страну ученых, исследователей и математиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Так называемая схема Global Talent заменит визовую программу Tier 1 для "исключительных талантов" и будет запущена в действие 20 февраля.

Она не будет ограничивать количество заявителей и позволит признанным в Великобритании исследовательским проектам беспрепятственно привлекать талантов из-за рубежа.

"Великобритания гордится историей научных открытий, но чтобы возглавить эту сферу и противостоять вызовам будущего, нам необходимо продолжать инвестировать в талант и передовые исследования", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Именно поэтому, когда мы покидаем ЕС, я хочу отправить послание о том, что Британия открыта для талантливых умов во всем мире и готова поддержать их, чтобы воплотить их идеи в жизнь", - говорится в заявлении.


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