Рассерженные брестчане: Документы аккумуляторного завода — фикция 27.01.2020, 11:23

Активисты отказались принимать результаты «экспертизы», проведенной руководством завода АКБ.

На площади Ленина в Бресте 26 января, около полудня, в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 150 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь обсудили передачу проектной документации аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» на общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ).

Уведомление о проведении ОЭЭ было размещено 30 декабря на ряде официальных сайтов, в частности компании 1AK-Group, в которую входит «АйПауэр». В уведомлении говорилось, что заказчиком общественной экологической экспертизы выступает компания «АйПауэр». Предметом общественной экологической экспертизы является установление соответствия или несоответствия проектной документации аккумуляторного завода требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Заявления от инициаторов общественной экологической экспертизы принимались до 15 января. Поступило два заявления от трех граждан. 21 января проектная документация была передана одному из заявителей Евгению Скрабутану, двое других — Дмитрий Бекалюк и Владимир Мороз — отказались ее принимать.

23 января компания 1AK-Group сообщила, что 22 января к ним на электронный адрес открытой линии от Бекалюка и Мороза поступил отказ принять документы для проведения ОЭЭ в дополнительный день. «Со своей стороны мы оцениваем это как нежелание инициаторов принимать участие в процедуре ОЭЭ и затягивание времени», — говорилось в сообщении.

Как пояснил сегодня БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, 21 января он и Мороз пришли в конференц-зал Брестского технопарка, куда были приглашены для получения проектной документации аккумуляторного завода с целью проведения общественной экологической экспертизы.

«Мы не подписали акт приемки документов, так как они не были подготовлены в соответствии с законодательством. На них не было печати и подписи, что копии верны. А это очень важно. Мы должны быть уверены, что именно по данным документам будет проводиться государственная экологическая экспертиза, — отметил Бекалюк. — Кроме того, у нас возникли вопросы, законно ли проведение «АйПауэром» этой общественной экологической экспертизы, заказчиком которой выступила данная компания. Поэтому мы направили обращения в Минприроды и другие государственные структуры с просьбой разъяснить этот вопрос и все этапы проведения общественной экологической экспертизы в соответствии с законодательством. После получения ответа мы возобновим приостановленную нами процедуру получения документов. Мы хотим, чтобы все было в рамках закона».

Участники сегодняшней встречи на площади также высказались за проведение общественной экологической экспертизы. Они поддержали решение Мороза и Бекалюка не принимать документы для проведения ОЭЭ, которые не соответствуют необходимым требованиям законодательства. «Документы, которые пытался передать «АйПауэр», на мой взгляд, фикция, — заявила жительница Брестского района Ирина Силицкая. — Они даже не пронумеровали страницы. Таким образом, потом можно вынуть любую страницу, а вместо нее вставить другую и сказать, что так и было».

«Общественность хочет, чтобы мы провели общественную экологическую экспертизу, и мы готовы принять такие документы, но в соответствии с законодательством», — заявил собравшимся на площади Бекалюк.

«Я считаю, что необходимо все тщательно взвесить, потому что обратного пути не будет», — отметил в свою очередь Мороз.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На предприятии планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и с 3 мая 2019 года круглосуточно дежурят возле предприятия.

В июне Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщили, что причиной стало предоставление недостоверных данных.

В августе проектная документация аккумуляторного завода была повторно подана на государственную экологическую экспертизу.

В сентябре стало известно, что компания отозвала проектную документацию аккумуляторного завода с государственной экологической экспертизы «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».