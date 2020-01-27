В РФ отправили в отставку второе за пять месяцев правительство Ингушетии 27.01.2020, 11:31

Что происходит на Северном Кавказе?

Правительство Ингушетии вновь — второй раз за последние пять месяцев — отправлено в отставку. О решении сменить правительство сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает РБК.

«Мной принято решение отправить Правительство РИ (Республики Ингушетия — РБК) в отставку», — написал Калиматов на своей странице в сети Instagram.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы региона.

12 сентября Калиматов утвердил новую структуру республиканского правительства и представил новый кабинет министров. Задачами нового кабинета министров он назвал осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития и повышение уровня жизни граждан.