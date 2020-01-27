В переговорах о цене на газ Лукашенко может лишится главного козыря 1 27.01.2020, 12:07

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Фото: ТАСС

Срок контракта с «Газпромом» истекает уже в марте.

Межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) на газ и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, заключенное 25.11.2011 г., не содержит условий выравнивания цен на газ, пишет office life.

Есть правила формирования цен поставок в 2012-2016 гг., отдельно — на 2017 — 2019 гг. Сроки этих этапов истекли, надо договариваться о новых условиях. Ни о каких равных ценах там не говорится и даже тарифы на услуги по транспортировке газа к ним не привязаны

Соглашение заключалось на неопределенный срок, вступало в силу вместе с соглашением о продаже акций ОАО «Белтрансгаз» и может прекратить свое действие лишь одновременно с ним.

Напомним, последний контракт с «Газпромом» до марта продлен на ценовых условиях 2019 года.