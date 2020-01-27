закрыть
27 января 2020, понедельник, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

CМИ: С самолета «Белавиа» сняли не Петра Рудника, а Николая Прудника

1
  • 27.01.2020, 12:15
  • 1,403
CМИ: С самолета «Белавиа» сняли не Петра Рудника, а Николая Прудника
Николай Прудник
Фото: belmarket.by

Задержан директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

По неподтвержденной информации, силовики задержали директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала новость о самолете «Белавиа», который развернули над Польшей, чтобы вернуть в Беларусь директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича и гендиректора «Могилевхимволокно» Петра Рудника.

Однако в приемной «Могилевхимволокна» ответили: сведения в прессе не соответствуют действительности, Петр Рудник не был задержан и сейчас находится на своем рабочем месте. Эту информацию по телефону подтвердили другие работники предприятия.

Есть основание считать, что очевидцы не правильно услышали фамилию пассажиров, которых в Гродно попросили покинуть развернувшийся самолет - Рудник, а не Прудник. Непроверенную информацию распространили белорусские соцсети и СМИ.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич