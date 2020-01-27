CМИ: С самолета «Белавиа» сняли не Петра Рудника, а Николая Прудника 1 27.01.2020, 12:15

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Николай Прудник

Фото: belmarket.by

Задержан директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

По неподтвержденной информации, силовики задержали директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала новость о самолете «Белавиа», который развернули над Польшей, чтобы вернуть в Беларусь директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича и гендиректора «Могилевхимволокно» Петра Рудника.

Однако в приемной «Могилевхимволокна» ответили: сведения в прессе не соответствуют действительности, Петр Рудник не был задержан и сейчас находится на своем рабочем месте. Эту информацию по телефону подтвердили другие работники предприятия.

Есть основание считать, что очевидцы не правильно услышали фамилию пассажиров, которых в Гродно попросили покинуть развернувшийся самолет - Рудник, а не Прудник. Непроверенную информацию распространили белорусские соцсети и СМИ.