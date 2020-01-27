Автошкола с Geely: Машины ездят, но сервис… 10 27.01.2020, 12:36

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О чем жалеют белорусы, купившие этот автомобиль.

Автомобили Geely - "горячая" для Беларуси тема, пишет abw.by.

Историю сразу двух Geely LC Cross мы начали отслеживать еще в 2017 году, когда эти автомобили приобрела автошкола. Разочарование от покупки наступило очень быстро, а спустя какое-то время начались проблемы.

Автомобили ездили, но вряд ли их эксплуатацию можно было назвать безоблачной. С момента нашей предыдущей встречи прошло больше года - пришло время проведать машины еще раз. Не сгнили?

Машины пока не сгнили и продолжают исправно "катать" учеников. Правда, уже в другом городе и с другими инструкторами за рулем. Что, впрочем, еще интереснее - какое мнение сложилось о машинах у них?

Серебристый Geely

Начнем с серебристого экземпляра, пробег которого вплотную приближается к 80.000 км. Особых проблем автомобиль с момента прошлой публикации не доставлял: "подушки" больше не горят, фары не гаснут, проблем с пуском двигателя нет, подвеска не беспокоит.

Из "мелочей", все же потребовавших внимания, отметились "ручник", который необходимо было подтянуть, да раскрутившийся болт сайлент-блока.

Один раз "отличился" двигатель: во время очередной проверки уровня масла обнаружилось, что уровня больше нет.

У инструктора есть этому объяснение: падению уровня предшествовали длительные занятия на автодроме во время откровенно жарких летних дней. После доливки масла рецидивов больше не было.

- Для себя такой автомобиль вряд ли бы купил, но для автошколы нормальный экземпляр. Пробег в день иногда может доходить до 200 километров, причем за рулем находятся неопытные водители. Расход составляет порядка 9,4 литра на "сотню", мощности хватает. Есть недостатки по кузову, но это же "рабочая лошадка".

Двигатель работает нормально, коробка выдерживает все испытания. Одним словом, я доволен.

Красный Geely

Красному экземпляру продолжает "везти": во время нашего визита автомобиль ожидал кузовного ремонта. Его виновником стал водитель большегруза, который отвлекся во время движения и въехал в заднюю часть хэтчбека. Спасло наличие "запаски". В результате ДТП пострадала лишь крышка багажника и стекло. В противном случае повреждения могли быть куда серьезнее.

Однако хлопот хватает даже с крышкой багажника: отыскать замену на "разборках" не удалось, стоимость нового элемента - порядка 400 долларов. Потому сейчас машина ожидает восстановления поврежденной крышки.

Текущий пробег красного Geely - 116.000 км. За пройденные 40.000 без проблем не обошлось. Так, продолжает периодически загораться "подушка". Были проблемы с подклиниванием суппортов и "подъеданием" резины. Из замененных деталей отметились ступичный подшипник (установлен аналог от Toyota), сайлент-блок и сцепление, однако к последнему ввиду особенностей эксплуатации придираться будет неправильно.

Автомобиль все так же необходимо "нежно" заводить, стараясь не поворачивать ключ до упора. Еще одна проблема - зависшая на 7000 оборотах стрелка тахометра. Что об этом думает инструктор?

- У меня не столько вопросы к автомобилю, сколько недовольство работой официального сервиса. Сейчас автомобиль уже не на гарантии, поэтому обслуживается своими силами. До этого приходилось постоянно напоминать сервису о своем существовании. Были проблемы с "клином" суппортов: разблокировали только правый, хотя я сообщал и о левом. Ошибку по подушке безопасности пытались устранить сбросом, но результата это не дало. Так делали и раньше, зачем такое делать еще раз? В целом от сервиса хотелось бы больше внимательности.

Машина продолжает "есть" резину. Прошлый раз, когда автомобиль был у моего коллеги, обращение на официальный сервис не помогло - дело оказалось не в развале. Как на самом деле обстоят дела, сказать трудно. Однако, например, после замены сайлент-блока сделать развал-схождение у меня вообще не получилось: у сторонних сервисов LC Cross просто не "пробивается" в компьютере.

Если говорить в целом, машина для автошколы нормальная. Откровенных проблем с кузовом нет, двигатель и коробка выдерживают ежедневную нелегкую эксплуатацию, кнопки все работают. Если бы качество сервиса подтянуть, да цены поскромнее...