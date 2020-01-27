Трансформация «кремлевского тандема» 3 Любко Петренко, Zaxid

27.01.2020, 12:35

2,445

Как Путин пытается решить «проблему 2024»?

Россия умеет удивлять. Не часто и потому эти сюрпризы поражают мир все больше. Как вот Борис Ельцин в канун 2000 года со своим «Я устал, я ухожу!». Признаемся, чего-то похожего мы давно ожидаем от Владимира Путина. Ведь совсем недавно его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев после почти 30-летнего пребывания у власти (причем неограниченного) решил уйти якобы на отдых (почему «якобы» — об этом чуть позже).

Нет, Путин не заявил, что устал, и уж подавно, что уходит. Прочь пошел его верный «местоблюститель» Дмитрий Медведев. Заголовками об этой новости сейчас пестрят первые полосы мировой прессы, а также появились сообщения о путинской конституционной реформе. Российский президент анонсировал ее в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию. Шеф Кремля напомнил, что действующий российский Основной закон был принят в кризисный период 1993 года, а сейчас, мол, ситуация изменилась.

Новая конституция от Путина

Фактически Путин анонсировал не просто изменения, а новую Конституцию РФ, причем предложил утвердить новации путем всенародного референдума (так в тесте, на самом деле речь идет о голосовании — прим. ред.). Если все произойдет, как предполагается, то наша северо-восточная соседка из президентской республики превратится в парламентско-президентскую. Депутатам Госдумы будет предоставлено право не просто согласовывать, но и утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. «За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой», — сказал Путин. Кроме того, Совету Федерации будет предоставлено право проводить консультации с президентом относительно назначения руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов, а также право предлагать главе государства отстранять от должностей судей высших судебных инстанций.

Зачем это нужно шефу Кремля? Если кто-то думает, что так он стремится реабилитироваться перед цивилизованным миром, представить себя либеральным, демократическим политиком, то он сильно ошибается. В этом контексте очень четко прокомментировал российские новации министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс: «Все эти перестановки создают иллюзию, но у кого-то они еще порождают надежду на то, что вот что-то изменится (…), но я считаю, что действительно ничего измениться не может: если не пирамида власти, то ее можно назвать другой геометрической фигурой, но она останется той же. Пока что предпосылок для изменений нет. Нам важно, чтобы Россия изменилась в подходах к своей внешней политике, изменила свое отношение к другим странам, к соседям, к видению тех ценностей, которые сама декларирует, таких, как демократия, верховенство закона, не вмешательство во внутренние дела других стран. На практике этого нет».

Более того, если все конституционные новации Путина будут в конце концов приняты, то Россия еще больше отдалится от цивилизованного мира. Ведь Путин также внес предложение по конституционному ограничению действия на территории страны требований международного законодательства, международных договоров и решений международных органов. Как он пояснил: «Чтобы гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве». Например, для Украины это будет означать, что любые международные документы, которые потребуют вернуть аннексированный Крым, для России не будут иметь никакого значения, поскольку будут противоречить ее Основному закону.

Изменения для внутреннего потребления

Итак, заявления Путина были предназначены в основном для внутреннего потребления. Как утверждает большинство экспертов, так он готовится к решению «проблемы 2024». Именно в 2024 году завершается второй (а фактически — четвертый) президентский срок Путина. Конечно, можно было бы попробовать еще раз воспользоваться услугой «местоблюстителя» — Медведева или кого-то другого, кто бы потом не помешал возвращению на высшую государственную должность. Но повторение старого фокуса на этот раз россияне вряд ли бы восприняли с прежней толерантностью.

Мы видели, как лавинообразно растут протестные настроения россиян, особенно среди местной молодежи. Уличные антиправительственные акции становятся все более радикальными. В то же время, согласно недавним соцопросам, доверие к Путину падает, симпатии к нему снижаются. В прошлом году рейтинг Путина опустился до самой низкой отметки за последние восемнадцать лет. Хотя, стоит признать, что остальные российские политики и такого не имеют. Поэтому, пока не все потеряно окончательно, российскому лидеру надо было действовать быстро и радикально.

Обновленный тандем

Теперь вернемся к отставке Медведева. Довольно странной, с непонятным объяснением самого экс-премьера. Процитируем его слова: «Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, это будет сделано в результате обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, законодательной власти, судебной власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильно, чтобы, согласно статье 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Хотя на самом деле ни в конституционных новациях Путина, ни в последующем выступлении перед Федеральным собранием не прозвучало никаких намеков на необходимость отставки премьера или тем более целого правительства. Правда, имеет место существенный антирейтинг Медведева, ничтожные результаты работы его кабинета, приведшие к стагнации на грани кризиса.

Но за одиннадцать лет существования легендарного российского властного тандема такая беда случается с Медведевым впервые? Отнюдь нет, но до сих пор Путин относился к просчетам своего младшего партнера довольно снисходительно. Так почему именно сейчас Медведев должен уйти, зачем было разрушать тандем? На этот вопрос можно ответить другим вопросом: «А действительно ли тандем разрушен, возможно, он просто приобрел иные формы?».

Посмотрим, на какую должность переходит Медведев: это пост заместителя председателя Совета безопасности. Поскольку, согласно российскому закону «О безопасности», именно президент председательствует в этой структуре, то Медведев становится заместителем самого Путина. Некоторые политические обозреватели уже успели в этом контексте назвать экс-премьера «неформальным вице-президентом». Хотя, согласно этого же закона, возникает определенная правовая коллизия, поскольку в штатном перечне должностей в Совбезе должность заместителя председателя не предусмотрена, только председатель, секретарь, постоянные члены и обычные члены. С другой стороны, согласно статье 13 того же документа, президент утверждает положение о Совете безопасности. Поэтому теоретически Путин может без проблем внести на утверждение должность своего заместителя. И таким образом старый тандем заживет новой жизнью.

В этом контексте стоит обратить внимание на личность секретаря российского Совбеза, а им является не кто иной, как Николай Патрушев. Тот самый ветеран КГБ и других советско-российских спецслужб, который вовлекался в едва ли не во все резонансные операции российского вмешательства за границей. И это не только убийство бывшего российского агента Александра Литвиненко в Великобритании или контрабанда кокаина из Аргентины. Это и подготовка вторжения в Грузию и на Украину, провоцирование беспорядков в Молдавии, операции влияния во всех государствах бывшего СССР и тому подобное.

Поэтому не стоит опровергать, «что „тандем‟ модернизируется в „триндем‟». А поскольку Совет безопасности курирует вопросы безопасности, внешней политики, ВПК и военно-технического сотрудничества, он фактически имеет в своем подчинении все силовые структуры Российской Федерации. То есть его влияние в современной России с ее гипертрофированным силовым блоком трудно переоценить.

Теперь, как и обещали в начале, вернемся к добровольной отставке с президентской должности лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. В этом контексте стоит отметить, что и после отставки он не перестал быть лидером. Назарбаев фактически пожизненно зафиксировал себя главой Совета национальной безопасности Казахстана, которому предварительно были предоставлены дополнительные полномочия путем конституционных изменений. На основании этого он фактически оставил под своим руководством весь силовой блок страны.

Предполагаем, что примерно так же хочет поступить и российский лидер. Например, в Конституцию будет внесена поправка, согласно которой президент уже не должен быть еще и председателем Совбеза. Поэтому можно предположить, что с 2024 года эта должность пожизненно закрепится за Путиным, и там он уже не будет ограничен ни двумя каденциями, ни необходимостью учитывать международные договоры.

Любко Петренко, Zaxid