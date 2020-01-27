Кукловод 1 Игорь Яковенко

27.01.2020, 12:54

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Игорь Яковенко

Что означает уход Суркова?

Ушел в отставку человек, которого называли "архитектором путинской системы", "кукловодом", "идеологом путинизма", "серым кардиналом". Для того, чтобы лучше понять содеянное нашим героем, пригласим к разговору еще нескольких людей – у нас сегодня будет такой круглый стол - и дадим им слово.

"Войны начинаются по вашей воле, но не прекращаются по вашему желанию." Никколо Макиавелли.

"Как-то один из актеров нашего театра сказал: "Меня кукла не слушается. Она плохо сделана. Я хочу, чтобы она почесала затылок, а она не может. Я хочу, чтобы она погладила живот, она тоже не может". Я ответил: "Если вы будете заставлять куклу делать то, чего она не может, ничего хорошего не получится. Не она должна подчиниться вам, а вы должны подчиниться ей и не огорчаться по поводу того, чего она не может, а радоваться тому, что она может. Вот тогда зрителям будет казаться, что она может все". Сергей Образцов.

"Кто умеет манипулировать мнением недовольных, определяет судьбу человечества." Вильгельм Швебель.

И, наконец, еще один участник разговора:

"Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит". Евангелие от Матфея

Итак, мы продолжаем экскурсию по кругам путинского ада. Ушел в отставку Владислав Сурков – один из главных преступников путинского режима, на руках которого в значительной степени кровь 13 тысяч украинцев, сотни провокаций, миллионы оболваненных граждан, растление целого поколения молодежи и прочие преступления.

Тот вариант объявления о своей отставке, - через своего верного оруженосца Чеснакова – который выбрал Сурков, – делает не слишком вероятной версию назначения Суркова на какой-то значимый пост в путинской вертикали. Это была, если не пощечина Путину, то щелчок по носу. Так от Путина не уходят, если рассчитывают вернуться…

Что такое Сурков, почему он ушел и что означает его уход

Сурков – один из авторов проекта "Новороссия".

Сурков смог убедить своего шефа, что люди не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Харькове, Херсоне и Кировограде очень хотят стать частью "Русского мира".

Проект умер еще в 2014 году, но утащил за собой в могилу 13 тысяч человек. Вот эти страшные кадры из Одессы от 2.05.2014, которые так любят показывать российские ток-шоу ненависти как доказательство преступлений "Киевской хунты", - это видеосвидетельство на будущем Трибунале по делу Суркова.

Сурков – растлитель целого поколения молодежи, создатель нескольких молодежных организаций по образу и подобию гитлерюгенда.

На колья насажены отрезанные головы в фашистских фуражках правозащитников Валерии Новодворской, Людмилы Алексеевой, Александра Подрабинека и других уважаемых людей.

Сурков – организатор и вдохновитель сотен провокаций против российских оппозиционеров и за рубежом.

Именно Сурков стоял за самыми отвратительными акциями, когда к независимым журналистам и оппозиционным политикам подсылали Катю Му-Му, а потом гадкие пленочки запускали в сеть.

Сурков – архитектор выморочной политической системы путинской России.

Вопреки распространенному мнению, мол, неважно, кто там у Путина исполняет, исполнитель накладывает отпечаток, придает специфический колорит политическому действу и политическому продукту. Сурков очень хотел, чтобы его считали творцом, демиургом политики и идеологи. Поэтому он все время фантазировал, пытался что-то выдумать. При этом он человек совершенно бездарный и "пустой внутри". Мне очень нравится книга Фридриха Ницше "Сумерки идолов, или философия с молотком", где автор простукивает идолов разума молотком и обнаруживает пустоты у них внутри. Так вот, если простучать идолов Суркова и самого Суркова как личность, обнаруживается пустота, вакуум.

Я впервые столкнулся с Сурковым лицом к лицу в 1999 году, когда тот пригласил меня, тогда я был генеральным секретарем СЖР, поучаствовать в создании Союза общественных союзов. Рядом со мной сидели главы Союза страховщиков и Зернового союза, они были активны и радостны. Я спросил, зачем Союз журналистов объединять с Зерновым союзом и Союзом страховщиков и что может получиться в результате этого скрещивания. Сурков сразу потерял ко мне интерес и в дальнейшем, когда еще пару раз сталкивались на каких-то совещаниях, куда мне приходилось ходить по долгу службы, смотрел сквозь меня. Для Суркова человек, которым нельзя манипулировать, не существует. У лягушки стоит датчик движения, у Суркова – датчик манипулирования. Он вообще не способен общаться на равных. Сурков – кукловод, но он – плохой кукловод, неталантливый. Напоминаю слова Сергея Образцова, приведенные в начале программы: не надо подчинять себе куклу, надо подчиняться ей. Сурков подчинял себе своих кукол, в результате они либо выходили из-под контроля, как в Абхазии, либо становились совершенно бессмысленными, как "Единая Россия". Это бессмысленная организация, в том числе и для Путина, который не может на нее опираться.

Сурков – создатель "Единой России" в том виде, в котором она сегодня есть – выморочном, бессмысленном, с отсутствием идеологии и каких-либо ценностей. Но внешне похожей на КПСС единодушной поддержкой всего, что скажет начальник и вождь. Сталин расстрелял и репрессировал больше половины участников XVII съезда ВКП(б). Съезд получил названия "съезд победителей" и "съезд расстрелянных". Путин уволил с работы главу партии "Единая Россия" и половину министров-единороссов. И в том и в другом случае обе партии встретили решения обоих вождей аплодисментами.

Сурков – создатель вымученных и натужных словесных конструкций, вполне бессмысленных, но крайне претенциозных: "суверенная демократия", "глубинный народ" и пр.

Что такое "суверенная демократия" - это диктатура, архаика, самодержавие. Что такое "глубинный народ"? Спросите Суркова – он не ответит.

В этих конструкциях нет ни малейшего смысла, нет даже зародыша идеологии, а ведь Сурков пытался стать новым Сусловым или Ждановым или даже Победоносцевым. А как был вполне посредственным пиарщиком, который смог пробиться наверх благодаря хитрости, наглости и нахрапу, так им и остался.

Сурков ушел, поскольку провалил все что мог: "Новороссию", Абхазию, "усмирение" Болотной, проект "Родина" - путинский спецназ", Союз общественных союзов и пр.

Новороссии нет, Абхазия послала Суркова лесом, Болотную усмиряли другими, силовыми методами, другие люди; "путинский спецназ", партия "Родина" - сначала взбунтовался, потом был разогнан, о Союзе общественных союзов сегодня я пытался найти следы в интернете, но кроме как в биографии самого Суркова нигде не нашел упоминания об этом сурковском детище.

На смену Суркову с его иезуитскими схемами и театральными постановками в стиле постмодерна пришли более простые и прямолинейные, но более эффективные люди: в 2011-2012 году его сменил Володин, в 2020 – Козак.

Чем означает смена Суркова на Козака для Украины?

В 2003 году Дмитрий Козак предложил план решения приднестровского конфликта. По этому плану Молдавия должна была стать "асимметричной федерацией", а ПМР и Гагаузия получили бы особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. Молдавия обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а также предоставить России право на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта.

Сурков пытался расчленить Украину на пророссийскую и антироссийскую(независимую), Козак будет стараться отравить всю Украину путем впихивания туда токсичных ДНР и ЛНР.

Это более опасно для Украины, поскольку имеет чуть больше шансов на реализацию. Проект "Новороссия" был абсолютно нереализуем, поскольку означал просто полномасштабную войну с Украиной, на которую у путинской России не хватит ресурсов. Проект "впихивания" части "Новороссии" в Украину и отравления всего украинского организма может эксплуатировать идею восстановления территориальной целостности. Важно воспринять как аксиому: пока Путин в Кремле, восстановление территориальной целостности Украины невозможно. После демонтажа путинизма этот вопрос должен быть первым в украинской, российской и международной повестке дня.

Что означает окончательное расставание с сурковским наследием во внутренней политике?

Частично ответ на этот вопрос дал новый премьер Мишустин, который удвоил жалованье полицейским за их "работу" во время акций протеста. Ставка теперь в большей степени на силовое подавление, а не на интриги, разводки и провокации. Нет, это все будет, но главное – сила.

А для нас главное, чтобы Владислав Сурков, уйдя в отставку, не ушел от ответственности. На скамье обвиняемых по преступлениям путинского режима он должен занять свое "почетное" место.

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