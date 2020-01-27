Глава комитета Рады: Авакова могут уволить в случае развала дела Шеремета 27.01.2020, 13:02

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Арсен Аваков

Расследование вызывает очень много вопросов.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины Денис Монастырский заявил, что Арсен Аваков может покинуть пост главы МВД в случае развала дела Павла Шеремета.

Об этом Монастырский заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Монастырского, расследование дела Шеремета вызывает очень много вопросов.

«Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?», — сказал Монастырский.

Глава профильного комитета добавил, что испытательный срок Авакова не закончен.

«К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом», — заявил он.

В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.

По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.

24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугарь. Военного медика отправили под ночной домашний арест с 20:00 по 7:00.

Ей изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.