закрыть
27 января 2020, понедельник, 15:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Глава комитета Рады: Авакова могут уволить в случае развала дела Шеремета

  • 27.01.2020, 13:02
  • 1,962
Глава комитета Рады: Авакова могут уволить в случае развала дела Шеремета
Арсен Аваков

Расследование вызывает очень много вопросов.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины Денис Монастырский заявил, что Арсен Аваков может покинуть пост главы МВД в случае развала дела Павла Шеремета.

Об этом Монастырский заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Монастырского, расследование дела Шеремета вызывает очень много вопросов.

«Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?», — сказал Монастырский.

Глава профильного комитета добавил, что испытательный срок Авакова не закончен.

«К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом», — заявил он.

В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.

По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.

24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугарь. Военного медика отправили под ночной домашний арест с 20:00 по 7:00.

Ей изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич