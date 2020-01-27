В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами
- 27.01.2020, 13:26
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Лайнер упал и загорелся на территории, контролируемой талибами.
Самолет афганских авиалиний Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Судьба пассажиров и экипажа пока неизвестна.
Как сообщают местные СМИ, самолет упал и загорелся на территории, контролируемой талибами. На его борту находились 83 человека.
О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно. На место крушения направляются спасатели.
Как сообщает The Mirror, первыми к упавшему самолету прибыли боевики движения «Талибан», которые попытались потушить загоревшийся после падения лайнер.