В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами 27.01.2020, 13:26

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иллюстрационное фото Getty Images

Лайнер упал и загорелся на территории, контролируемой талибами.

Самолет афганских авиалиний Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Судьба пассажиров и экипажа пока неизвестна.

Как сообщают местные СМИ, самолет упал и загорелся на территории, контролируемой талибами. На его борту находились 83 человека.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно. На место крушения направляются спасатели.

Как сообщает The Mirror, первыми к упавшему самолету прибыли боевики движения «Талибан», которые попытались потушить загоревшийся после падения лайнер.