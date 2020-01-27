Куда пропали руководители сахарных предприятий Беларуси? 6 27.01.2020, 13:35

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На местах информацию о возможных задержаниях директоров не комментируют.

Информация о задержании директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича появилась в субботу 24 января. Предположительно, он был одним из двоих пассажиров рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, которых сняли с самолета в Гродно, сообщает «Радыё Свабода».

Предполагается, что вместе с Криштаповичем в самолете был также его коллега, директор Слуцкого сахарного завода Николай Прудник.

«Николай Павлович с пятницы в отпуске, - сообщили «Радыё Свабода» в приемной предприятия. - Звоните через две недели. Он написал заявление на отпуск продолжительностью две недели, это все, что я могу вам сказать ».

Нет на рабочем месте в понедельник и директора сахарной фабрики в Жабинке Виктора Миронова. О его задержании сообщают местные СМИ.

«Директора на месте сейчас нет, - сказали «Радыё Свабода» в приемной Миронова. - И я не знаю, когда он будет».

Главы сахарного завода в Скиделе Дмитрия Егорова также в понедельник на рабочем месте не оказалось.

В конце лета прошлого года ситуацию в сахарной отрасли раскритиковал Лукашенко.

«Вы мне не страдайте, - сказал Лукашенко во время визита в Смолевичский район в адрес руководства Минсельхозпрода и Минской области. - Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации. Они уберут, заготовят, а нам нужно помочь им продать ... Думайте, где вы будете продавать сахар. Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы на уровне прошлого года».

Правоохранительные органы информацию о задержании руководителей сахарных заводов пока не комментируют.