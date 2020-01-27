Песков: Сурков де-факто остается помощником Путина 5 27.01.2020, 14:30

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Дмитрий Песков

В Кремле озвучили позицию по увольнению «серого кардинала».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владислав Сурков пока де-факто остается помощником Владимира Путина.

По словам Пескова, указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих по не было.

«Поэтому ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, появляется ли Сурков на своем рабочем месте, Песков отметил следующее:

«Точно не могу сказать, я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю».

25 января стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы. Об этом сообщил приближенный к нему российский политолог Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, решение об отставке было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении». В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что указа об отставке Суркова еще нет.

Песков также опроверг информацию о «смене курса на украинском направлении».

Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли «архитектором» войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.