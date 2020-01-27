Фонд Билла Гейтса выделил миллионы на борьбу с вирусом из Китая 27.01.2020, 14:49

Средства на борьбу с коронавирусом получат Китай и Африка.

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды в срочном порядке выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте организации, cообщает «Новое время».

Средства поровну разделят между Китаем, где произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV, и Африкой.

Отмечается, что в Китае фонд уже работает «с рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов». Эти организации занимаются выявлением и подтверждением случаев заболевания, безопасной изоляцией, ускорением разработки методов лечения и вакцин.

В Африке выделенные фондом $5 млн получат центры по контролю и профилактике заболеваний. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

Напомним, что по состоянию на полночь 27 января количество людей, зараженных коронавирусом в Китае, достигло 2794 человек. За сутки из-за заражения погибли 24 человека.