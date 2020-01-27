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Представитель делегации Украины стал вице-президентом ПАСЕ

  • 27.01.2020, 15:02
Представитель делегации Украины стал вице-президентом ПАСЕ
Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Должности вице-президентов распределяют по квотам государств-членов.

Члена украинской делегации в ПАСЕ Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом написала на своей странице в Facebook член делегации Евгения Кравчук, сообщает "Европейская правда".

Двадцать вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Следует отметить, что голосования за Мережко не было, должности вице-президентов распределяют по квотам государств-членов.

Вице-президент при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не участвует в них как докладчик). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих освещения в докладах.

Мережко недавно стал председателем комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он – депутат от партии "Слуга народа".


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