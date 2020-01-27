Утром — в газете, вечером — в преамбуле конституции! 1 Федор Крашенинников

27.01.2020, 15:29

Федор Крашенинников

Основной закон путинским переписчикам неинтересен.

Первоначальная оторопь российских элит, которые сразу после зимних каникул должны были найти себе место в процессе изменения конституции страны, прошла. Государственная дума уже одобрила поправки в первом чтении, и второе явно не за горами. А созданная президентом рабочая группа начала регулярно собираться и обсуждать пути принятия поправок и их содержание.

"Чтобы не было ссылок на действующее законодательство!"

На заседании рабочей группы 23 января отличилась Элла Памфилова, председатель Центризбиркома РФ. Высказанные ею идеи о проведении голосования по конституции весьма экстравагантны: "Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция…. Чтобы не было ссылок на действующее законодательство".

Приходило ли Элле Александровне в голову, куда может привести такой подход к делу? По предлагаемой логике, можно в рамках разовой, уникальной и эксклюзивной акции и без всяких ссылок на действующее законодательство изъять у человека собственность, а чтобы не путаться в терминах - просто не называть это кражей.

Речь ведь идет о конституции, как же можно легитимизировать ее через отсутствующую в законодательстве процедуру, а потом требовать, чтобы к принятому документу относились сколько-нибудь серьезно? Но если бы госпожу Памфилову волновали такие вопросы, она бы не долго просидела на своем посту, ведь в России каждые выборы проходят как разовая, уникальная и эксклюзивная акция, правила проведения которой меняются, исходя из текущих нужд власти.

Утром - в газете, вечером - в преамбуле конституции!

Не менее интересно проводят время и другие члены рабочей группы. "Сразу несколько членов… предложили изменить преамбулу конституции", - сообщил журналистам сенатор Андрей Клишас по итогам работы все той же группы. Преамбула конституции - это настоящий клад для предприимчивого человека: ведь там не какие-то сухие юридические параграфы, а небольшой текст, который можно исправить и дополнить множеством приятных президенту способов.

Легко догадаться, в какую сторону двинулась мысль переписчиков конституции. "Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого - это преамбула", - заявила председатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Чувствуется, что госпожа Хабриева и ее коллеги держат нос по ветру и знают, о чем беспокоится президент.

Учитывая неослабевающий интерес Путина к вопросам истории Второй мировой войны, а также список претензий к Украине, Польше и другим странам, преамбула новой конституции по итогам всех правок может оказаться очень длинной и приблизиться по уровню злободневности к выпуску новостей! А почему бы и нет, в конце концов? Потом можно поменять утратившую актуальность преамбулу или законодательно оформить правило, что преамбула Конституции России - это что-то вроде передовицы: каждый день новая, сегодня - про Польшу, завтра - отповедь Трампу, потом - про иностранных агентов.

Правила игры по изменению конституции

Правила игры все участники процесса поняли сразу: главное - не трогать правки президента и вообще не выступать с инициативами, касающимися устройства власти, ибо это дело темное и опасное, там пусть сам Путин и особо уполномоченные им юристы пишут, что им хочется. Энтузиазм же лучше демонстрировать, предлагая беспроигрышные и ни к чему не обязывающие лозунги.

Например, члены рабочей группы Михаил Пиотровский (директор Эрмитажа), Денис Мацуев (пианист) и Александр Калягин (актер и режиссер) предложили дополнить 70 статью Конституции РФ, где вообще-то говорится о флаге, гербе, гимне и столице, новым пунктом: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством". Не очень понятно, почему этот лозунг предлагают вписать именно в статью о символах. Но какая разница, ведь главное - предложить!

Чем громче звучит хор президентских переписчиков Основного закона, тем сильнее ощущение, что всем им интересна не конституция, не ее легитимность, не то, как она будет работать, а свое положение внутри системы. Сама по себе возможность любым образом поучаствовать в важном для президента процессе воспринимается как уникальный шанс для демонстрации лояльности - и этим шансом активно пользуются.

Скорость, с которой все происходит, используемые методы и становящиеся все более странными предложения - все это не оставляет никаких сомнений: конституция пишется не на века и даже не на десятилетия, а для решения текущих вопросов власти. А потому участие в процессе гораздо важнее для всех причастных к нему людей, чем его результат.

Федор Крашенников, "Немецкая волна"