В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации 27.01.2020, 16:02

С инициативой обжалования выступил депутат от Литвы.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обжаловали полномочия делегации Госдумы РФ.

Соответствующее предложение литовского депутата Эмануэлиса Зингериса получило достаточное количество голосов во время открытия зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге, сообщает unian.net.

Зингерис заявил, что хочет обжаловать полномочия российской делегации на правовых основаниях, поскольку недавно в России было объявлено о намерении провести референдум о соотношении международного права и внутреннего законодательства РФ в соответствии с Конституцией России. Как сказал депутат, согласно российским инициативам, решения Европейского суда по правам человека не будут учитываться. Это предложение получило необходимое количество голосов от не менее 5 стран-делегаций в ПАСЕ.

Председательствующий на заседании депутат от Латвии Борис Цилевич сообщил, что полномочия российской делегации обжалованы без прений, и теперь Мониторинговый комитет должен подготовить соответствующий доклад. Кроме того, другие депутаты предложили обжаловать полномочия делегации РФ на процедурных основаниях из-за выборов в Госдуму в оккупированном Россией Крыму, поскольку, согласно международному праву, жители аннексированных территорий должны принимать участие в выборах в том государстве, которому эти территории принадлежат на законных основаниях, соответственно - Украине.

Также несколько российских депутатов - членов делегации в ПАСЕ ранее попали под санкции Евросоюза. Это предложение тоже получило необходимое количество голосов. Теперь этот вопрос должен рассматривать Процедурный комитет.