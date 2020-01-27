Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников

27.01.2020, 16:14

Андрей Санников

Госсекретарю Майклу Помпео на заметку.

Отложенный визит госсекретаря США в Беларусь состоится 1 февраля. Будет он хоть кратким, несколько часов, тем не менее важным.

Госсекретарь заранее обозначил основные цели визита: подчеркнуть приверженность США суверенитету, независимости, стабильности и процветанию Беларуси.

Подпишусь под каждым словом. Вот только те, с кем он будет встречаться на официальном уровне, делают все ровно наоборот.

Нынешний режим угрожает независимости и суверенитету Беларуси, стремится обеспечить стабильность себя самого, то есть сохранить власть любой ценой, и заботится только о собственном процветании за счет ограбления людей. Тех, кто на самом деле выступает за независимость Беларуси, преследуют, сажают в тюрьмы, присуждают огромные штрафы.

Беларусь многое сделала для обеспечения геополитической стабильности и международной безопасности в начале 90-х в сотрудничестве с США. Именно в те годы Беларусь приняла важнейшие решения в сфере сокращения вооружений, обычных и ядерных. В тот период был подготовлен к подписанию Будапештский меморандум, в котором говорится о поддержке Соединенными Штатами независимости Беларуси. Его, придя к власти, подписал Лукашенко, но затем он же пытался остановить вывод с территории Беларуси ядерного оружия. В нарушение всех обязательств он также приостановил на территории Беларуси процесс сокращения обычных вооружений.

Уничтожив все демократические институты, прежде всего лишив граждан Беларуси права выбирать собственное правительство, нынешний режим перечеркнул достижения нашего государства в поддержании мира в регионе и на континенте, превратил Беларусь из донора международной безопасности в серьезную угрозу.

На территории Беларуси сегодня возобновлены антизападные военные маневры, сравнимые по масштабам с советскими учениями времен «гонки вооружений».

После того, как Евросоюз безосновательно снял с Лукашенко и его чиновников санкции, наивно надеясь понравиться диктатору и уговорить его вести себя поприличней, произошло усиление военного взаимодействия с Россией.

Диктатор сам признался, что ранее он скрывал масштаб российского присутствия в Беларуси, а теперь открыто заявляет, что добился того, что с Россией «работает единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении».

Именно режим Лукашенко, который свернул все Чернобыльские программы по оздоровлению и поддержке пострадавших жителей опасных районов, позволил России строить на территории Беларуси, на самой границе с Евросоюзом атомную электростанцию, безопасность которой не может быть гарантирована.

Все попытки Запада по перевоспитанию диктаторов всегда оканчиваются печально, и для народа, который страдает от диктатуры, и для самого Запада.

Единственной гарантией реальной безопасности в регионе, в том числе и военной, станут демократические преобразования в Беларуси и возвращение честных выборов. Только демократически легитимное правительство сможет защитить независимость и вернуть Беларуси роль донора региональной и европейской безопасности.

Поддержка Соединенными Штатами независимости Беларуси в этот сложный период международных отношений крайне важна для Беларуси, для народа Беларуси.

Сегодня независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой. Одного без другого существовать не может.

Андрей Санников, «Фейсбук»