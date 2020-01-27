Беларусь — крупнейший поставщик нелегальной табачной продукции в РФ 9 27.01.2020, 16:17

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Из нашей страны поступает примерно 36% от всего объема нелегальных сигарет.

В России сокращается легальное производство сигарет. По Росстату, падение составило в прошлом году более 11%. В Минздраве ранее сообщали, что за семь лет доля курильщиков среди взрослого населения РФ снизилась почти на четверть. Однако, по мнению участников рынка, основная причина сокращения легального производства – не столько отказ от курения, сколько переход граждан на более доступную по цене контрабандную и контрафактную продукцию. И основной поставщик нелегального товара – Беларусь, пишет «Независимая газета».

По итогам 2019 года в стране было легально произведено 229 млрд шт. сигарет, что примерно на 11% меньше, чем в 2018-м, сообщил Росстат. Легальное производство в целом табачных изделий за год сократилось в России почти на 10%. При этом, по данным Федеральной таможенной службы, ввоз в страну табачного сырья увеличился в натуральном выражении по итогам января-ноября 2019-го почти на 7%.

Основной вопрос: с чем именно связано такое сокращение внутреннего производства? Как ранее сообщал Минздрав, ссылаясь на данные социологических опросов, распространенность табака среди россиян значительно снизилась. «Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году», – заявляли в министерстве.

Похожие данные обнародованы в исследовании потребительского поведения Kantar. «Сегодня треть взрослого населения России (30%) курит исключительно сигареты, тогда как 2% пользуются электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака», – отмечали аналитики. «По нашим оценкам, более 4% совершеннолетних россиян делают выбор в пользу продукции с потенциально пониженным риском», – сказал руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский.

Но, по оценкам участников рынка, главная причина падения легального производства все же иная. Конечно, среди причин есть «отказ от курения, переход курильщиков на альтернативные продукты с пониженным риском», отметил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернешнл» в России Сергей Слипченко.

Однако основной фактор, по его словам, это «продолжающийся рост объемов нелегальной продукции». «Определяющий фактор падения объемов производства – не столько сокращение количества курильщиков, сколько их переход на нелегальную продукцию, о чем свидетельствует существенный рост доли нелегальных сигарет в 2019 году», – сообщила директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова. «В среднем реальное потребление падает на 4–5% в год. Если мы говорим о сокращении только легального рынка, то среднее падение составляет 7–8%», – пояснил Игорь Черкасский. «Производство табачной продукции в России постепенно сокращается на фоне значительного роста нелегального рынка, сигареты на котором в разы дешевле из-за неуплаченных акцизов», – пояснил директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев.

Как ранее сообщили специалисты компании Nielsen, доля нелегальных сигарет в целом по России составила в третьем квартале 2019-го 15,6%. По сравнению с тем же периодом 2018 года она увеличилась почти в два раза. Как уточняют исследователи, подозрительные пачки сигарет включают пачки, произведенные за пределами РФ или не соответствующие Техническому регламенту Таможенного союза на табачную продукцию, принятому решением Совета Евразийской экономической комиссии. Исследование проводилось методом сбора пустых пачек сигарет на территории РФ с июля по сентябрь 2019-го. Всего обработано свыше 15 тыс. пачек.

«Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией – основная причина роста нелегального рынка. С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза», – поясняла ранее вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галина Родина. «Доля нелегальных сигарет продолжает расти. Эта тенденция будет сохраняться, поскольку цена на легальную продукцию становится недоступной для потребителя», – ожидает Илона Миртова. «Нашу серьезную обеспокоенность также вызывает рост контрафактной (поддельной) продукции, которому сложно противостоять, используя традиционные меры», – добавлял Сергей Слипченко.

Основной источник нелегальных сигарет в России – страны – партнеры по Евразийскому экономическому союзу, на которые приходится более 55% нелегального рынка, уточнил Игорь Черкасский. «Этому способствует двукратная разница в цене и отсутствие контроля над перемещением табачной продукции внутри союза», – сказал эксперт.

На втором месте – страны дальнего зарубежья с долей около 16%. Кроме того, около 10% сигарет с подозрительной акцизной маркой производится непосредственно внутри России.

По данным Nielsen, именно Беларусь остается крупнейшим поставщиком нелегальной табачной продукции в Россию, из нее поступает примерно 36% от всего объема нелегальных сигарет. На сигареты, произведенные в Казахстане и Армении, приходится примерно по 9% нелегального рынка.