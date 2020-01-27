Мальчик нашел 1500-летний артефакт, собирая грибы 1 27.01.2020, 16:33

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Находка оказалась частью плиты с византийской надписью.

13-летний Став Меир вместе со своим отцом и братьями отправился собирать грибы неподалеку от израильского города Кесария. Незадолго до этого в этом районе прошли сильные ливни, и семья решила, что настало подходящее время для сбора грибов. Во время поиска Став заметил торчащую из земли мраморную плиту. По словам мальчика, изучавшего в школе археологию, он сразу понял, что ему попалось нечто древнее, пишет National Geographic.

Согласно местному законодательству, о любой находке, которая может иметь историческое значение, необходимо сообщать в Управление древностей Израиля (IAA). Исследовать плиту отправился доктор археологических наук Питер Гендельман. Он сообщил, что плита представляет собой часть надгробия с гравировкой на греческом языке: на артефакте сохранились слова «могила» и имя умершего — «Анастасий» или «Анастасия».

Предполагается, что артефакту более 1500 лет, и он датируется периодом, когда эта территория контролировалась Византийской империей — государством-правопреемником Римской империи в Восточном Средиземноморье и Леванте.

Возможно Став нашел не только фрагмент могильного камня, но и место древнего христианского кладбища. Раскопки в этом районе могут дать представление о богатой истории Кесарии. Этот город, основанный Иродом Великим, был известен своими многочисленными церквями и монументальными зданиями. В VII веке нашей эры город был разрушен во время нашествий мусульман.

IAA наградило Става почетной грамотой и призвало граждан сотрудничать ради сохранения сокровищ израильской земли.