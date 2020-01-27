Бизнесмен: Системой управляют чиновники с липкими руками 27.01.2020, 17:17

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К этим рукам и прилипают доллары, выделяемые в виде государственных дотаций.

Беларусь в Индексе восприятия коррупции 2019 заняла 66-ое место. Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский в программе Примус высказал мнение, почему наша страна занимает далеко не самую лучшую позицию в рейтинге, пишет «Салiдарнасць».

— В данной системе управления распределения собственности коррупционная составляющая, к сожалению, будет сохраняться. Система у нас распределительная. Если мы говорим о том, что кто-то должен пойти по кабинетам и получить миллион долларов в виде государственных дотаций для своего предприятий, почему кто-то, кто распределяет этот миллион, не должен сделать так, чтобы ручки у него не стали жирненькими? Чтобы хоть одна какая бумажка к ним прилипла?

Эксперт не находит ответа на вопрос, как отобрать «патологически чистых» людей для работы в систему, которая их неизбежно перекует на свой лад.