Россия требует от Беларуси обосновать потери из-за «грязной нефти» 4 27.01.2020, 17:33

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Только в этом случает будет компенсация.

Россия готова компенсировать Беларуси потери за «грязную нефть», но ущерб должен быть подтвержден документально, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, сообщает «Интерфакс».

«Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен», – сказал Дмитрий Мезенцев.

Ранее официальный Минск отмечал, что стоимость испорченного «грязной нефтью» оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $ 30 млн. Но кроме того, Беларусь настаивала и на компенсации недополученной выручки от транзита и собственного экспорта. В результате только через 9-м месяцев после инцидента Минск договорился с Москвой «о подходах и методике возмещения убытков». Подробности соглашения не разглашаются.