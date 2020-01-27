Пять аргументов против путинского толкования Второй мировой войны 3 27.01.2020, 17:46

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Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Пакт с Гитлером и другие факты, о которых молчат в Кремле.

Без сомнений, именно советские солдаты, а точнее передовые части 106-го корпуса 1-го Украинского фронта, 27 января 1945 года в районе 15 часов практически одновременно дошли до основного лагеря Аушвиц в восточной части Верхней Силезии и намного большего по масштабу лагеря уничтожения Биркенау. В ходе последних боев на месте и в окрестностях погиб 231 солдат Красной армии, пишет немецкое издание Die Welt (перевод - inosmi.ru).

Несмотря на эти факты, к 75-летию освобождения существуют дипломатические и политические разночтения. Президент Польши Анджей Дуда в четверг не приехал на официальную церемонию в Израиль, где прошли мероприятие в память о самой многочисленной группе жертв — евреях со всей Европы, которые были депортированы гитлеровской Германией в оккупированную Польшу, где их ждала смерть. Российский президент, в свою очередь, в понедельник не приехал на памятное мероприятие в Освенцим.

Причина этого двойного отказа — историко-политическая. Речь о вине и о содействии или поддержке массовых убийств нацистской Германии. И о токсичном наследии Сталина.

Только несколько дней назад выходец из КГБ Владимир Путин заявил, что «некоторые деятели за бугром» не могут держать закрытым «свой поганый рот», сообщило агентство ТАСС. Они поливают грязью роль Советского Союза в «освобождении от гитлеровского фашизма». «Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю… и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — сказал российский лидер.

Жертвы

Несомненно, Советский Союз во Второй мировой войне понес наибольшие человеческие потери в абсолютных цифрах — от 20 до 27 миллионов погибших, солдат и мирных жителей. Но относительно населения потери Польши были еще больше — 5,5-6 миллионов, в общей сложности это от 16 до 17,5 процентов довоенного населения, в то время как соответствующая цифра в СССР составила от 10 до 14 процентов. Для сравнения: Венгрия потеряла около 10 процентов своего населения 1939 года, Германия (в границах 1939 года) — немного более девяти процентов.

Но, собственно говоря, в споре речь идет не о конкретных цифрах погибших. Речь о Сталине и его политике. Потому что правитель в Москве не только отправлял на смерть миллионы украинцев, казахов и других советских граждан — путем намеренно вызванной волны голода в начале 30-х годов для проведения коллективизации.

Большой террор

Сталин также развязал большой террор 1936-1938 годов, приведший к апокалиптическим чисткам, которые могли коснуться каждого, кто подвергся доносу. По меньшей мере, три четверти миллиона советских граждан были расстреляны сотрудниками советской разведки НКВД по прямому указанию из Кремля.

Оргия насилия была направлена и против Красной армии: В 1937-1938 годах были отстранены и убиты трое из пяти маршалов, 13 из 15 командиров армии, 57 из 85 командующих корпусов и 110 из 195 командующих дивизиями. И средний офицерский корпус понес большие потери. Преемники убитых достигали карьерного роста не благодаря своим способностям, а благодаря заверениям в абсолютной верности Сталину. Большие потери Красной армии в борьбе с вермахтом объясняются не в последнюю очередь «кровопусканием» опытных командующих.

Пакт с Гитлером

Но Сталин свирепствовал не только по отношению к своим подчиненным. Он был также и агрессивным империалистом, который в дополнение к большому террору атаковал и соседние страны. Советско-японский пограничный конфликт в Маньчжурии 1938-1939 годов еще был в значительной степени следствием японских экспансионистских устремлений. Но пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года сделал Сталина активным поджигателем войны.

Этот советско-германский договор о ненападении, более известный как пакт Гитлера- Сталина, хотя в нем нет подписи ни немецкого, ни советского диктатора (как и в секретном дополнительном протоколе к нему), не был причиной начала Второй мировой войны. Но он облегчил Третьему Рейху его завоевательные походы вначале против Польши (в которую 17 сентября 1939 года также вошла и Красная армия), затем против Норвегии и Дании, в конце концов, против Франции и стран Бенилюкса, а также Греции и Югославии.

Сталинский империализм

В заостренной форме и словами Путина, но, разумеется, в видоизмененном и предметно правильном виде скажем иначе: без поддержки Сталина «коричневая чума» национал-социалистической Германии не смогла бы подчинить половину Европы.

Цена бездействия Сталина — восточная часть Польши, территории на юге и востоке Финляндии и три балтийские республики. Все это было присоединено к СССР. Его целью, вероятно, было восстановление бывшей царской империи — однозначно империалистическая цель.

Катынь и другие преступления

В меньшем масштабе Сталин возобновил большой террор и против польской элиты — весной 1940 года сотрудники НКВД в Катынском лесу под Смоленском и в как минимум еще четырех местах (Медное под Тверью, Пятихатки под Харьковом и Быковня под Киевом) в общей сложности расстреляли, по меньше мере, 22 тысячи, а возможно до 25 тысяч представителей польской элиты — офицеров, представителей интеллигенции, правительственных чиновников, крупных землевладельцев, врачей и священников.

Причина этих карательных акций, которые были очень похожи на действия солдат СС в Польше в 1939-1940 годах — потенциальные лидеры антисоветского движения сопротивления на оккупированных польских территориях должны были быть предварительно ликвидированы.

На оккупированных советских территориях восточно-центральной и Восточной Европы НКВД также свирепствовал. От 100 до 130 тысяч литовцев, латышей и балтийских немцев были арестованы, депортированы в отделенные регионы СССР в ГУЛАГ или тут же убиты. Это было около двух процентов населения — и прежде всего те, кто с коммунистической точки зрения был гражданской элитой, то есть потенциальными поджигателями беспорядков.

Это только существенные преступления Сталина до 1941 года. Безусловно, Красная армия с 1941 по 1943 взяла на себя основное бремя боев против Третьего Рейха, но это не меняет преступного характера сталинизма. Последовали макиавеллистские решения, такие как пассивность Красной армии в ходе Варшавского восстания 1944 года, которая стояла на восточном берегу Вислы, пока войска СС не побороли польскую народную армию. И в других странах восточной и центрально-восточной Европы продвижение советских войск в конце Второй мировой войны преследовало цель выбить из игры всех потенциальных противников силового коммунистического захвата власти.