Около 200 выживших узников «Аушвиц-Биркенау» посетили лагерь спустя 75 лет после освобождения

Около 200 выживших узников «Аушвиц-Биркенау» посетили лагерь спустя 75 лет после освобождения2
- 27.01.2020, 17:58
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Бывшие узники почтили память жертв Холокоста.
Выжившие узники нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау»спустя 75 лет после освобождения почтили память жертв и возложили венки у «черной стены» лагеря смерти, пишет «Новое время».
Как сообщает AP, бывший лагерь смерти посетили около 200 выживших, многие из которых — пожилые евреи из Израиля, США, Австралии, Перу, России, Словении и других стран. Большинство из них прибыли в Освенцим в сопровождении своих детей и внуков.
Выжившие в «Аушвиц-Биркенау» прошли по территории, куда их привозили в товарных вагонах, и где их родные и близкие умирали от голода, болезней или были убиты.
Бывшие узники возложили траурные венки к так называемой «черной стене», у которой нацисты расстреливали заключенных. Некоторые надели сине-белые головные уборы в знак памяти о лагерной одежде.
«Я знаю, что мои родители были здесь убиты и сожжены», — рассказала 92-летняя Ивонна Энгельман из Австралии.
Она вспомнила, как ее привезли из гетто в Чехословакии, сняли с нее одежду, побрили и поместили в газовую камеру, которая в тот день не сработала.
96-летней выжившей Жанетт Шпигель было 20 лет, когда ее привезли в «Аушвиц-Биркенау», где она провела девять месяцев.
«Я думаю, что они преследовали евреев, потому что мы — маленькое меньшинство, и нас легко преследовать», — сказала она, сдерживая слезы.
27 января отмечается 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», созданного нацистами в районе польского города Освенцим.
В этот день 1945 года лагерь смерти, в котором убили по меньшей мере 1,1 млн человек, был освобожден советской армией.