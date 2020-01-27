Около 200 выживших узников «Аушвиц-Биркенау» посетили лагерь спустя 75 лет после освобождения 2 27.01.2020, 17:58

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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Бывшие узники почтили память жертв Холокоста.

Выжившие узники нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау»спустя 75 лет после освобождения почтили память жертв и возложили венки у «черной стены» лагеря смерти, пишет «Новое время».

Как сообщает AP, бывший лагерь смерти посетили около 200 выживших, многие из которых — пожилые евреи из Израиля, США, Австралии, Перу, России, Словении и других стран. Большинство из них прибыли в Освенцим в сопровождении своих детей и внуков.

Выжившие в «Аушвиц-Биркенау» прошли по территории, куда их привозили в товарных вагонах, и где их родные и близкие умирали от голода, болезней или были убиты.

Бывшие узники возложили траурные венки к так называемой «черной стене», у которой нацисты расстреливали заключенных. Некоторые надели сине-белые головные уборы в знак памяти о лагерной одежде.

«Я знаю, что мои родители были здесь убиты и сожжены», — рассказала 92-летняя Ивонна Энгельман из Австралии.

Она вспомнила, как ее привезли из гетто в Чехословакии, сняли с нее одежду, побрили и поместили в газовую камеру, которая в тот день не сработала.

96-летней выжившей Жанетт Шпигель было 20 лет, когда ее привезли в «Аушвиц-Биркенау», где она провела девять месяцев.

«Я думаю, что они преследовали евреев, потому что мы — маленькое меньшинство, и нас легко преследовать», — сказала она, сдерживая слезы.

27 января отмечается 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», созданного нацистами в районе польского города Освенцим.

В этот день 1945 года лагерь смерти, в котором убили по меньшей мере 1,1 млн человек, был освобожден советской армией.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel