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Ученые узнали, куда стекает вода из океанов

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  • 27.01.2020, 18:54
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Ученые узнали, куда стекает вода из океанов

Открытое явление определяет падение и подъем уровня океана.

Ученые определили, что миллионы литров океанских вод каждый день стекают в мантию планеты.

Открытие принадлежит исследователям из Университета Осло, процесс называется глубинным водным циклом, передает hvylya.net со ссылкой на planet-today.

По словам ученым, вода из океанов поглощается в мантию Земли, по мере ее приближения к ядру планеты она нагревается до определенной температуры, а далее часть воды выталкивается обратно в океан через гидротермальные источники. Согласно данным, это явление определяет падение и подъем уровня океана.

Ведущий исследователь Центра эволюции и динамики Земли UiO Кристер Карлсен рассказал, что историческое поднятие уровня океана можно рассмотреть на примере распада суперконтинента Пангеи.

После распада суперконтинента образовался новый глубокий водный цикл, который привел к падению океанских вод того времени на 130 м. Таким образом появились новые океаны: Северная Атлантика (175 млн лет назад), Южная Атлантика (145 млн лет назад). Далее появился Северо-Ледовитый, после Тихий океан, и современные Индийский и Антарктический океаны. «В то время как глубокий водный цикл может эффективно изменять уровень моря в течение сотен миллионов до миллиардов лет, изменение климата может изменить уровень моря от нуля до 100 лет», - рассказал Карлсен.

Ученые считают, что подобные процессы являются нормой и не несут опасности.


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