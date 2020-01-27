закрыть
27 января 2020, понедельник, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

ЕС подготовил очередные санкции против РФ за оккупацию Крыма

8
  • 27.01.2020, 19:06
  • 2,410
ЕС подготовил очередные санкции против РФ за оккупацию Крыма

На этот раз будут введены дипломатические санкции.

Послы стран ЕС в Брюсселе получили зеленый свет для введения дипломатических санкций в отношении лиц, отвественных за проведение выборов в Крыму осенью 2019 года, — пока неофициальную информацию сообщает брюссельский корреспондент «Польского Радио» Беата Пломецка:

«Санкции затронут семь человек, ответственных за проведение «выборов» в Крыму — оккупированной Россией территории Украины. Речь идет о запрете въезда в Евросоюз и замораживании активов в Европе. Введения санкций добивалась Польша при поддержке нескольких стран ЕС».

Решение о санкциях в отношении семи граждан РФ, как ожидается, будет официально одобрено министрами ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе 28 января.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич