Правительство РФ одобрило закон о блокировке пользователей e-mail 8 27.01.2020, 19:21

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Законопроект о блокировке пользователей e-mail был разработан Андреем Клишасом.

Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной и "фейковой" информации, сообщает "Интерфакс".

В то же время в официальном отзыве правительства говорится, что проект нуждается в доработке. В частности, от авторов документа просят "определить в тексте понятие "организатор сервиса обмена сообщениями", чтобы избежать возможного расширительного толкования".

Законопроект о блокировке пользователей e-mail был разработан главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его коллегами по Совфеду – Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Авторы документа предлагают штрафовать юридические лица за неисполнение закона – в том случае, если он будет принят – на сумму до 1 миллиона рублей.

В октябре прошлого года законопроект был внесён в Госдуму. В ноябре о нём отрицательно отозвалось министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве заявили, что закон "нарушает принцип сетевой нейтральности", и к тому же технически не реализуем.

Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он, в частности, стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, "фейковых новостях" и автономном интернете.