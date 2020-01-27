Лоукостам здесь не место: белорусам не дадут летать дешево 6 27.01.2020, 19:50

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Рейс Будапешт - Минск, похоже, будет единственным дешевым.

В октябре министр транспорта объявил, что Беларусь договорилась с Венгрией о полетах лоукост-авиакомпании «WizzAir». Дешевый рейс Будапешт – Минск запустят уже весной. Но специалисты считают, что радоваться рано.

Велика вероятность, что одним рейсом все и закончится. Ведь чиновники очень боятся, что появление лоукостеров может обанкротить компанию «Белавиа», пишет «Белсат».

«Поэтому и придумана такая схема: для главы государства мы запускаем рейс «WizzAir», крупнейшего в нашем регионе лоукостера. Было поручение главы государства? Было», – говорит Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании «Friendly Avia Support».

«Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно: из Вильнюса, Киева, Варшавы – но не из Минска? Когда Беларусь станет по-настоящему привлекательным узлом?» - задавался вопросом Александр Лукашенко в послании к народу 2018 года. И поручил разобраться, почему летать из Минска – дорого.

Но поручение выполнят на одном направлении. На всех остальных люди как летали через Литву, так и продолжат летать. Каждый день в аэропорты соседних стран идут трансферы-автобусы из Минска. Согласно расписанию – 5-7 рейсов в день.

«Ставят пять рейсов, но в итоге закрывают из пяти два. Но это на данный момент. Ведь сейчас зима, так как сейчас в основном летают к родственникам, командированные», – говорит директор компании «LTransfer» Юлия Якубова.

«Белавиа» vs. лоукост. Несравнимые цены

Благодаря лоукостерам Яся посмотрела Европу. Самый запоминающийся полет был на Кипр, куда ей повезло приобрести билеты по акции туда-обратно за 60 евро на двоих.

Мы с ней сравнили цены лоукостера и «Белавии» в Берлин на одну и ту же дату. Из Минска полет туда и обратно стоит 150 евро. Лоукостер – в три раза дешевле.

«Вот есть билет за 16 евро в одну сторону. И вот билет за 30 евро в обратную. И всего мы платим 50 евро. Это в три раза дешевле», – изучает цены и подсчитывает разницу Яся Королевич-Картель.

Есть направления не такие выгодные. Например, Париж или Амстердам, так лоукосты прилетают в дальние аэропорты. В Нидерландах – в Эйндховен, а трансфер в Европе дорогой. Добавьте еще стоимость дороги до Вильнюса, откуда придется лететь.

«В этот момент важно посчитать, сэкономишь ли ты на билете 20 евро, если доложить еще 40 евро за билеты на поезд, 60 евро на билеты до аэропорта и в аэропорт в Амстердаме», – говорит Яся.

«Белавиа» до Амстердама летит 2 часа 40 минут. Дорога лоукостером из Минска в Амстердам растянется часов на двенадцать: 5 из них – дорога до Вильнюса, 2,5 часа лететь и 1,5 часа потом ехать из Эйндховена до Амстердама, плюс время на пересадку. А разница в цене – 140 евро против 200.

«RaynAir не собирается в Беларусь

Надо учитывать, что лоукостеры – это не про комфорт. Ведь в салон, рассчитанный на 150 кресел, дешевые авиалинии втискивают 189.

И все равно каждый день в аэропорты Литвы, Украины и частично Польши едут столько белорусов, что они способны заполнить собой 4 самолета. И столько же возвращаются назад. Иностранными лоукостерами пользуются до 300 тысяч белорусов ежегодно.

Журналисты обратились к ирландской компании «RyanAir» чтобы узнать, ведут ли они переговоры с нашим правительством по поводу работы в Беларуси.

Получили ответ, что это слухи и спекуляции, и компания отказывается их комментировать.

Конкуренция с лоукостерами привела к банкротству Литовских авиалиний, от них ушла треть пассажиропотока. А в Брест или Витебск после Минска лоукостер и сам не захочет идти. Поэтому вероятнее, что единственный лоукост-рейс так и останется для Беларуси единственным.