Райан Спунер: 11-12 поражений подряд c минским «Динамо» — это новый опыт для меня 27.01.2020, 20:01

Райан Спунер

Фото: «Динамо-Минск»

Нападающий минчан заявил, что раньше его клубы столько не проигрывали.

Нападающий минского "Динамо" Райан Спунер в беседе с pressball.by поделился настроением после многочисленных проигрышей команды.

- Когда приходим на арену, смотрим записи матчей и видим наши ошибки, морально это подавляет. Однако фокусируемся на том, чтобы выступать удачно. Вот матч со "Спартаком" стал хорошим примером того, как можем играть. Поражения — отстой, но надо двигаться вперед и находить позитив.

- Раньше твои команды терпели одиннадцать-двенадцать поражений кряду?

- Никогда. Они вообще чаще побеждали, чем проигрывали. "Бостон", "Рейнджерс", клубы AHL... Может, только "Эдмонтон" набирал чуть меньше 50 процентов очков. Длинные серии неудач — новый для меня опыт. Но и это чему-то учит, помогает выработать характер.

- В такой ситуации каждая победа доставляет особенные эмоции?

- При мне за три месяца "Динамо" выиграло только пять или шесть матчей. Каждый успех приятен — у игроков и тренеров улучшается настроение.