Стали известны финалисты национального отбора на «Евровидение» 27.01.2020, 20:09

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме в мае этого года.

Стали известны финалисты национального отбора на «Евровидение». Их 12, то есть в обозримом будущем вы сможете пронаблюдать дюжину номеров в прямом эфире, а потом узнать, кто поедет на конкурс в Роттердам и представит страну на «Евровидении-2020», пишет «Онлайнер».

Знакомьтесь с полным списком и изучайте.

Так выглядит список финалистов: Анастасия Гламозда «Burning again», Дарья Хмельницкая «On Fire», Aura «Барані сваё», VAL «Да вiдна», Анжелика Пушнова «True Love», Napoli «Dоn't let me down», Саша Захарик «Rocky Road», КейСи «Chili Pepper», Ян Ярош «Fire», Анастасия Развадовская «Hello», Chakras «La-ley-la», Малашкевич Анастасия «Invisible», сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

Напомним, в прошлом году Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019» представляла воспитанница Виктора Дробыша певица Зена. Она вышла в финал в Тель-Авиве, однако там заняла предпоследнее место. Победителем конкурса стал нидерландец Дункан Лоуренс с песней «Arcade», соответственно, «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме в мае этого года.

А пока можете изучить песни всех финалистов национального отбора и выучить слова достойных композиций.