Китайский коронавирус первым засек искусственный интеллект 27.01.2020, 20:21

Искусственный интеллект канадского стартапа засек вирусную пневмонию еще 31 декабря.

Первые официальные сообщения о вспышке в Китае вирусной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, относятся к 6 января (США) и 9 января (ВОЗ). Но за неделю до этого, еще 31 декабря, ее на основе больших данных засек специализированный искусственный интеллект канадского стартапа Bluedot, пишет thebell.io со ссылкой на Wired.

Что произошло

Перед самым Новым годом сервис Bluedot разослал подписчикам предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Кроме того, он корректно предсказал пути его первоначального распространения — Бангкок, Сеул, Тайвань и Токио.

Как это работает

Bluedot — стартап, основанный врачом-инфекционистом Камраном Ханом. В 2003 году Хан был главным инфекционистом в больнице в Торонто во время вспышки атипичной пневмонии (SARS), унесшей в крупнейшем городе Канады жизни 44 человек.

«Сейчас у меня чувство дежавю. В 2003 году я только наблюдал, как вирус захватывает город и захлестывает больницу. Это невероятно истощает врачей, морально и физически, и я понял, что снова допустить этого нельзя».

Испытав потенциал нескольких аналитических и предсказательных алгоритмов, Камран Хан запустил Bluedot в 2014 году. Первоначально стартап привлек $9,4 млн.

Сейчас искусственный интеллект Bluedot анализирует новости на 65 языках, специально выискивая и агрегируя новости о болезнях. Учитываются также сообщения на форумах и в соцсетях. Траектория распространения вирусов моделируется на основе пассажиропотока, в том числе по данным сервисов бронирования.

Первоначально выявленные кластеры новостей проверяют профессионалы-медики, а уже затем бюллетень рассылается по клиентам. Основные клиенты — государственные агентства, крупные компании и организации здравоохранения, которым с наибольшей вероятностью придется иметь дело с эпидемией.

Свои ноу-хау Bluedot не раскрывает. Wired отмечает, что «лобовой» контент-анализ и сведение такого рода информации не работает, что показал крах проекта Google Flu Trends на основе поисковых паттернов. Сервис, изначально работавший адекватно, сильно ошибся с опасностью сезона гриппа 2013 года и стал классическим кейсом дрейфа модели при обработке больших данных.

Что дальше

В активе Bluedot — корректное предсказание путей распространения вируса Зика в 2016 году — модель за полгода предсказала даже то, что первый случай в США случится в Майами. В заслугу сервису ставят и снятие сплошных ограничений на поездки американцев на Олимпиаду в Бразилии в 2016 году: специалисты подтвердили, что в основных городах риск заболевания незначителен.

Опыт компании показал, что ее модель корректно работает даже тогда, когда власти скрывают истинный масштаб эпидемии. Не исключено, что именно это сейчас происходит в Китае, пишет Wired и рекомендует прислушиваться к компьютерному вирусологу.