закрыть
27 января 2020, понедельник, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +6 градусов

  • 27.01.2020, 20:50
Завтра в Беларуси ожидается до +6 градусов

Местами пройдет дождь и мокрый снег.

28 января в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки — в основном мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в некоторых районах. Местами будет слабый туман, ночью и утром - слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, днем по западу — порывистый.

Температура воздуха ночью будет -4... +1, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич