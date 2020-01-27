Завтра в Беларуси ожидается до +6 градусов 27.01.2020, 20:50

Местами пройдет дождь и мокрый снег.

28 января в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки — в основном мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в некоторых районах. Местами будет слабый туман, ночью и утром - слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, днем по западу — порывистый.

Температура воздуха ночью будет -4... +1, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.