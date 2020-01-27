В Минске почтили жертв Холокоста 2 27.01.2020, 21:10

На белорусской территории во время оккупации нацистами погибло около 90% еврейского населения, жившего здесь до войны.

27 января в Международный день памяти жертв Холокоста в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk) состоялся форум «Проблемы толерантности в современных сообществах» с участием европейских дипломатов, представителей различных конфессий, бывших узников концентрационных лагерей и детей войны, передает «Белсат».

Как отметил во вступительном форуме председатель дирекции IBB Minsk Виктор Балакирев, цели форума памяти жертв Холокоста – выяснить причины и формы ксенофобии, антисемитизма и расизма, а также обсудить методы борьбы с ними. По его словам, целенаправленная образовательная работа должна помочь сформировать культуру предупреждения, чтобы избавиться от ксенофобии, сформировать возможности для сотрудничества людей разных народов и конфессий.

В свою очередь Борис Герстен, заместитель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, отметил, что Международный день памяти жертв Холокоста – День трагедии еврейского народа – впервые отмечается в Беларуси на государственном уровне.

Выступающий призвал к толерантности – принятия особенностей людей другого народа, другого языка, другого цвета кожи, других привычек.

«Мы должны понимать друг друга. Не только понимать, но и уважать», – отметил Борис Герстен.

По его словам, «научиться терпимости намного сложнее, чем научиться ненавидеть».

Борис Герстен подчеркнул, что Холокост – это не трагедия 6 млн человек, а 6 млн трагедий, «трагедия каждого убитого, каждого, кто потерял семью, каждого, кто родился после».

«Еврейский вопрос стал сегодня причиной противостояния различных государств. Прошло почти 80 лет, но сегодня мы продолжаем обвинять один народ, другой народ. Но прошли поколения. Винить сегодняшних ребят в том, что сделали их предки, наверное, бессмысленно, но помнить тех, кто погиб, – наш долг», – добавил Герстен.

Постоянная координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий подчеркнула, что сегодня день памяти происходит на фоне тревожного роста антисемитизма в мире: нападения на синагогу в США, осквернения еврейских кладбищ в Европе.

«Многовековая ненависть усиливается», – процитировала она генерального секретаря ООН.

Представительница Организации объединенных наций призвала к необходимости повышения толерантности и взаимоуважения, но не только по отношению к евреям, но и другим уязвимым группам населения». По ее словам, бороться с языком ненависти и дискриминации должен каждый.

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер выразил «глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, совершенных здесь [в Беларуси. – Ред.] немцами, преступлений, которые выходят за пределы понимания». По его словам, хотя осознание преступлений нацистов стало частью национальной идентичности немцев, сегодня в Германии ширятся новые проявления антисемитизма.

Он подчеркнул, что антисемитизм является угрозой демократии и плюрализму. Поэтому Германия стремится укрепить европейское сотрудничество по борьбе с антисемитизмом, добавил дипломат.

Представитель МИД Беларуси Александр Опимах в своем выступлении отметил, что все чаще мир сталкивается с проявлениями национализма, попытками пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицанием Холокоста. Он выразил готовность Беларуси бороться со всеми проявлениями расизма, ксенофобии, антисемитизма и ксенофобии.

Александр Опимах призвал к ответственным действиям всех неравнодушных людей, чтобы трагедия Холокоста не повторилось.

«Толерантность не должна ассоциироваться с равнодушием. Толерантные – это те, кто может отстоять права свои и права других», – заявил он.

Бывший узник Минского гетто, где погибло более 80 тыс. человек, Яков Кравчинский в своем выступлении пожелал, чтобы трагедия Холокоста «больше никогда не повторилась, чтобы больше люди не узнали, что такое загон, как для скота, что такое голод, ужасы».

«Это трудно вспоминать», – добавил он.

Послы Великобритании, Израиля, Австрии, Польши, Франции, России, Украины, Евросоюза, представители посольства США, ООН приняли участие в памятной церемонии зажжения свечей. После чего собравшиеся почтили память умерших минутой молчания.

Международный день памяти жертв Холокоста назначен Генеральной Ассамблеей ООН 27 января, так как именно в этот день 1945 года был освобожден концлагерь Аушвиц в Освенциме. За время его существования там погибли более 1 млн евреев. По разным оценкам, на белорусской территории во время оккупации нацистами погибло более 700 тыс. человек, или около 90% еврейского населения, жившего здесь до войны.

Организаторами форума «Проблемы толерантности в современных сообществах» выступают МОО «Взаимопонимание», Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk), Иудейское религиозное объединение в Республике Беларусь, Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма, Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин, Историческая мастерская имени Леонида Левина, Музей истории и культуры евреев Беларуси.