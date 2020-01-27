Видеофакт: Украинский нардеп заставил замолчать российских пропагандистов 8 27.01.2020, 21:16

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Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко поговорил с российскими СМИ в Страсбурге.

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 января, в первый день работы зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге пообщался с представителями российских СМИ, передает gordonua.com.

Видео он обнародовал в YouTube.

Нардеп назвал идиотским вопрос российской журналистки об "инициативе российской делегации по защите русскоязычных в Украине". "Сегодня русскоязычные люди воюют на востоке с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Русскоязычным ваша защита не нужна. Я русскоязычный, родился и вырос в Одессе. И мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я, людей, поэтому вы бандиты и убийцы. Не вы лично, но вы пропагандисты, и вам должно быть стыдно, и в определенном круге ада будете гореть и вы", – подчеркнул он.

В первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты оспорили полномочия делегации РФ. Украина принимает в ней участие после полугодового перерыва, связанного с возвращением в июне 2019-го полномочий российской делегации.