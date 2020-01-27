Золото рекордно подорожало на новостях из Китая 3 27.01.2020, 22:19

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Также подорожало и серебро.

Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового коронавируса за пределы Китая. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на MarketWatch 27 января.

Из-за этого многие инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.

Во время торгов в понедельник котировки контрактов на поставку золота в феврале росли на 0,7%. За одну унцию драгоценного металла просили до $1 582.

Также подорожало и серебро с поставкой в марте – до $18,2 за унцию.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали ниже 60 долларов из-за "китайского" коронавируса. Снижение цен за неделю уже превысило пять долларов.

По последним данным, в Китае погибли более 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек. Также вечером стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.