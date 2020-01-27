В Гродно прошла «молчаливая» акция в память жертв Холокоста 1 27.01.2020, 22:27

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Актеры театра прошли в костюмах узников гетто по центру города.

В международный День памяти жертв Холокоста актеры театра «Гексоген» прошли в костюмах узников гетто по центру Гродно. Акцию организовали, чтобы напомнить горожанам о погибших в лагерях смерти соотечественниках, пишет hrodna.life.

Руководитель театра «Гексоген» Василий Калач отметил, что перформанс – это дань памяти гродненцам, погибшим в лагерях смерти во время Второй мировой.

«Мы, артисты театра «Гексоген», не иудеи. Тема жертв Холокоста – лишь частица нашей работы. Но гродненское гетто – историческая реальность нашего города. Свидетельство боли, крови, грязи и слёз. Свидетельство чудовищных преступлений озверевших фанатиков. Свидетельство внутреннего героизма жителей Гродно – евреев-жертв Холокоста и тех, кто, рискуя жизнью, спасал их после расформирования гетто.

Мы не умеем писать статьи, работать с архивами, устраивать манифестации. Мы умеем другое. Мы умеем погрузиться в воспоминания. Пропустить через свою душу. И прожить для тех, кто на нас смотрит всё то, о чём зритель может даже не догадываться. И мы делаем это.

Нам не всё равно. Это история нашего города. Это то, что не должно повториться. И мы стараемся донести не голую информацию, но сопереживания. Переживайте вместе с нами».

27 января мир отмечает День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила один из самых страшных концлагерей Второй мировой войны – Аушвиц-Биркенау. После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши. В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира. Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них – евреи.