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Могилев — город, который сам себя защищал

  • 27.01.2020, 22:44
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Могилев — город, который сам себя защищал

Зачем Москва воевала с одним из крупнейших городов ВКЛ?

В Могилеве, крупнейшем в стране городе после столичного Вильнюса, в XVI-XVIII в. были мощные оборонительные сооружения для защиты от своего торгового партнера и одновременно агрессора – Московского государства.

Постоянная опасность от Москвы вынуждала город тратить немалые средства на военные нужды. Уже в первые десятилетия XVII в. город имел как минимум три линии обороны: сам замок, или Верхний город, вал с башнями вокруг Старого города и Полевой, или Дальний либо Круговой, вал. А возможно была и еще одна оборонительная линия – Заднепровская. Все они хорошо послужили могилевчанам, особенно во время московской агрессии в середине XVII в.

Продолжение - в видео «Белсата».


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