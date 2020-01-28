Реувен Ривлин пригласил Анджея Дуду посетить Израиль 28.01.2020, 8:39

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Фото: PAP

На минувшей неделе президент Польши отменил свое участие в памятных церемониях в Иерусалиме.

Президент Израиля Реувен Ривлин 27 января пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать в Израиль, сообщает «Голос Америки».

Ривлин выступил на мемориальном мероприятии на юге Польши в связи с 75-й годовщиной освобождения советской Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Ривлин сказал, что многовековая связь между поляками и евреями обращена в будущее и опирается на неколебимую приверженность памяти о фактах минувшей истории.

Израиль будет всегда помнить и чтить память тех более чем 7 тысяч поляков, которые рисковали собой для спасения евреев, заявил Ривлин.

На минувшей неделе Дуда решил не участвовать в памятных церемониях в Иерусалиме, посвященных освобождению Освенцима. Он посетовал на то, что не получил возможности обратиться к собравшимся, несмотря на то, что такая возможность была дана представителям России, Франции, Великобритании, США и Германии.

Польские власти также были разочарованы антипольскими комментариями президента России Владимира Путина, сделанными в декабре.

Реувен Ривлин 27 января заявил, обращаясь к аудитории на месте бывшего концлагеря, что он приглашает Дуду в Иерусалим для «дискуссий, кторые укрепят отношения сотрудничества между двумя странами».