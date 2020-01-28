«Сокровищ у него точно не было»: что говорят в Слуцке о возможном задержании директора сахарного комбината 21 28.01.2020, 8:50

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Дом Мікалая Прудніка ў Слуцку

Фота: svaboda.org

Журналисты опросили местных жителей.

Директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник может быть одним из пассажиров рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, которых сняли с самолета в Гродно. Что о нем говорят в Слуцке? Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с местными жителями.

«Сокровищ у него точно не было»

«Очень хороший человек, что бы о нем ни сказали, люди не поверят», - говорит о Пруднике жительница Слуцка. В городе вспоминают, что Слуцкий комбинат был последним, который заставили передать 70% акций государству.

«На комбинате очень сильная система социальной защиты. Женщинам в декрете доплачивает предприятия. Моя дочь в декрете, как там работала, получала до 1000 рублей», - говорит Жанна из Слуцка.

Люди говорят, что зарплаты на комбинате - 700-800 рублей.

Владимир, сосед Николая Прудника, в вину руководителя комбината не верит:

«Сверхприбыли я у него не видел. Машина у него хорошая, но он директор. Сокровищ у него точно не было. Когда у него делали ремонт, то мне давали его ключи. Были бы какие сокровища спрятаны, то не оставил бы ключей».

Живут Прудники в Слуцке с 1978 года. Дом пристроен к соседнему.

«Спаренные. Сейчас так не делают. Своими руками строили. Он тогда работал мастером на свеклопункте. Оттуда дорос до директора. Он хозяин, сам все может делать и делает. Поднимается рано и работает», - говорит Владимир о Пруднике.

Сам он работает слесарем на том же сахарном комбинате. Зарабатывает где-то 700 рублей.

Тем, как Прудник обновил производство на комбинате, Владимир доволен. «Платят хорошо, но и спрашивают из работников строго. На проходных стоят алкотестеры, чуть запах алкоголя будет - на работу не войдешь».

«Лучших забирают. Зачем это делать, разве 1937 год?»- возмущается возможным задержанием директора сосед Владимир.

Он также возмущен тем, как государство отобрало контрольный пакет акций комбината.

«У меня было 400 акций, в один год получил на них дивидендов на 4 тысячи долларов, окна вон поменял. А теперь государство хитро сделала, контрольный пакет отдали Миноблисполкому, акции обесценились. Последний раз, в прошлом году, получил на них где-то долларов 500», - говорит мужчина.

«Директор в отпуске, больше ничего не знаю»

«Николай Павлович с пятницы в отпуске, - сказали в приемной предприятия. - Он написал заявление на отпуск продолжительностью две недели. Это все, что я могу вам сказать ».

Заместитель директора по идеологии сахарорафинадного комбината в Слуцке Евгений Шаповалов сказал, что не знает, где сейчас генеральный директор предприятия Николай Прудник.

«Он в плановом отпуске с пятницы», - говорит Шаповалов, но добавляет, что на связь директор с тех пор не выходил. Работала ли на комбинате следственная группа и будут ли вызвать сотрудников на допросы, Шаповалову также неизвестно.

Евгений Шаповалов говорит о Пруднике как об очень хорошем руководителе, на котором «здесь все держится». Прудник работает директором завода с 2004 года, ранее был заместителем, пришел на комбинат с поста главы заготовительного пункта.

«Такими людьми нельзя разбрасываться», - считает Шаповалов. О связях с Городейским и Жабинковским сахарными заводами сказал, что коллеги часто бывают в Слуцке, делятся опытом. Работники из Слуцка также часто ездят на другие сахарные предприятия.

Работники Слуцкого сахарного комбината, которых журналист встретил у проходной, говорить отказались.