«Спою вам и поеду в деревню печку топить»

28.01.2020

Кого выбрали на «Евровидение-2020» от Беларуси.

В Белтелерадиокомпании отслушали 49 композиций - и 40 из них оказались на английском, одна на французском, а Аура спела «Баранi сваё». В результате финалистов осталось 12, пишет kp.by.

Zena в жюри национального отбора.

В этом году всех фриков оставили за рамками отбора, поэтому прослушивание в Белтелерадиокомпании было достаточно деловым и динамичным. Сделали в этом году и хорошую картинку онлайн-вещания на сайте tvr.by.

Георгий Колдун в жюри нацотбора.

В жюри позвали Георгия Колдуна, участницу «Евровидения» прошлого года Зену, дуэт NaviBand (правда, с правом одного голоса), продюсера группы Las Vegas Яну Станкевич и других. По выражению их лиц было крайне сложно понять, какие исполнители им нравятся. Впрочем, Зена то и дело начинала подтанцовывать на своем месте, было видно, что на сцене ей более комфортно, чем в кресле жюри.

- Нам нельзя заранее ничего рассказывать, - призналась Ксения Жук из NaviBand.

Виталий Артист

Одним из первых вышел на сцену Виталий Артист и исполнил свою «Одним солнцем», которую написал специально для конкурса.

- Да я просто развлекаюсь, - рассмеялся Виталий. - Мне хотелось поучаствовать в этом конкурсе десять лет, и в итоге написал песню. Пока ждал прослушивания, уже перегорел и даже был готов отказаться, но моя мама и коллеги сказали: да сходи ты на этот конкурс и закрой гештальт. Вот спою и поеду печку топить в деревне - у меня там куча дел.

Alen Hit

В кулуарах мы обнаружили участника российского «Голоса» Габриэля Купатадзе. Он был настроен решительно:

- Да сколько можно возвращаться ни с чем?! Поедем, выиграем и привезем «Евровидение» в Беларусь. Пора нам побеждать! Я сюда пришел за этим, а не чтобы показаться на телевидении раз в год. Песня «Серебро» была написана три года назад, но я ее нигде не показывал. Песня о седине в волосах и моем возрасте, в этом амплуа я чувствую себя наиболее естественно.

На сцене Габриэль ввалил такой рок, что наблюдавшие за происходящим другие конкурсанты начали пританцовывать.

Виталий Воронко и Оксана Войтович.

Самые зажигательные артисты отбора - Анжелика Пушнова и Виталий Воронко. Увидев нас, сразу предупредили, что петь они собираются по отдельности.

- Сегодня у меня будет другая девушка на бэк-вокале - Оксана Войтович, - сказал человек-баян Виталий Воронко. - Мы с Оксаной познакомились на концерте в Питере, где она пела, а у меня был концерт с квартетом виолончелей. Там в гримерке и договорились выступить вместе для «Евровидения».

Зажигалочка Анжелика Пушнова

Анжелику Пушнову зрители знают больше как репортера ОНТ.

- Ну а здесь и сегодня я больше певица, - рассмеялась девушка. - Во мне эти грани легко сочетаются. Обожаю и с людьми общаться, и петь. Так что чувствую себя совершенно комфортно.

В это время на сцену вышла группа Absolem Clоud с мелодикой (это такой клавишный инструмент на губной тяге) и выдала вполне стильную композицию It’s ok в стиле 80-х. Еще бы голос вокалиста исказить и сделать механическим - но, к сожалению, на «Евровидении» голос должен быть живым.

Катя и Волга Король

В кулуарах очень громко и задорно распевались с бэк-вокалистками Катя и Ольга (она же Volga) Король. Близняшки выступали в «Вечернем Урганте», снимались в российском кино, а теперь решили попробовать свои силы в вокальном мастерстве. Правда, на сцене их голоса несколько потерялись на фоне профессиональных бэк-вокалисток, так что жюри даже попросили девушек спеть а капелла, но вдвоем, дуэтом. Получилось неплохо.

За кулисами порой было даже интересней, чем на сцене.

Одна из фавориток конкурса - группа Aura. Юлия Быкова вышла на сцену с квартетом бэк-вокалистов и волынщиком.

AURA

- Ну а мы опять будем петь на белорусском, - сказала Юлия. А голос за кадром заметил, что она участвует в национальном отборе уже в 12-й раз. У нас нет оснований не верить - хотя до этого считалось, что рекордсменка Гюнешь (в этом году не участвует). Aura исполнила боевик «Баранi сваё», которому, как нам показалось, не хватало немного изюма - более мощных барабанов, бабушек, вроде «Бурановских», на бэк-вокале. Смотрелось бы интересно.

- Ну что, будем делать перерыв, чтобы ушки прочистить? - спросили у жюри. Жюри решило передохнуть 20 минут, когда количество участников перевалит за экватор. В целом прослушивание прошло динамично, всего за 3,5 часа.

Ян Ярош исполнил прекрасную композицию, для которой на сцене "Евровидения" явно понадобится пылающий рояль.

А вот и имена 12 финалистов, которых выбрало жюри:

1. Анастасия Гламозда - "Burning again",

2. Дарья Хмельницкая - "On Fire",

3. AURA - "Барані свае",

4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) - "Да вiдна",

5. Анжелика Пушнова - "True Love",

6. NAPOLI - "Dоn't let me down",

7. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road",

8. КейСи - "Chili Pepper",

9. Ян Ярош - "Fire",

10. Анастасия Развадовская - "Hello",

11. CHAKRAS - "La-ley-la",

12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible".

Жанет

Группа "Батарейки LTD"

Ольга Шиманская Napoli участвует в отборе восьмой раз.

Певица Лера Грибусова выступала в дуэте VAL

