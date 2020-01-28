Кофе по знакам зодиака: названы уникальные рецепты для всех 2 28.01.2020, 9:18

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Можно не верить в астрологию, но разные способы приготовления утреннего напитка обязательно пригодятся.

Некоторые астрологи считают, что если готовить кофе по рецепту, предписанному знаку зодиака, это положительно повлияет жизнь человека. Верить или не верить – дело хозяйское, но познакомиться с рецептом кофе своего знака может каждый, пишет magadanmedia.ru.

Овен

Ваша любовь к кофе соответствует вашей стихии – огненная и страстная. Традиции и правила приготовления кофе для вас не так важны, как его аромат, вкус и особая атрибутика: любимая кружка, подставка под эту кружку или винтажная ложка.

Рецепт кофе для Овна

четыре столовые ложки молотого кофе

0,5 литра воды

одна чайная ложка засахаренного корня имбиря

три чайные ложки меда

сливки (добавить по вкусу)

Имбирь порежьте мелко, залейте водой, доведите до кипения. После того, как закипит – убавьте огонь и подержите на нем еще несколько минут. Кофе насыпьте в кофейник или в любую другую подходящую емкость, залейте имбирной водой, добавьте мед и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте настаиваться около 10 минут. После – процедите, разлейте по чашкам, добавьте сливки.

Телец

Вы пьете кофе везде и всегда, отдавая предпочтение одному или нескольким любимым сортам. Кофепитие для вас – способ сделать передышку, погрузиться в раздумья и наполниться внутренней энергией.

Рецепт кофе для Тельца

одна чашка эспрессо

30 мл кокосового сиропа

одна столовая ложка взбитых сливок (сладких)

немного протертого миндаля

Сварите эспрессо, добавьте в него кокосовый сироп. Сверху положите сливки и посыпьте миндалем.

Близнецы

Привязанность к какому-то конкретному виду кофе – не про вас. Вы всегда готовы пробовать новые сорта или менять предпочтения – от латте до двойного эспрессо. Все зависит от вашего настроения. Не смотря на такую переменчивость, вы постоянны в выборе чашки, из которой хотите пить. Она должна быть уютной, симпатичной, под стать этому благородному напитку.

Рецепт кофе для Близнецов

200 мл кипятка

одна чайная ложка молотого кофе

один тонкий ломтик чеснока

две чайные ложки сахарной пудры или меда

Воду поставьте на огонь. Ломтик чеснока положите в кофе и залейте почти кипящей водой. Добавьте мед или сахарную пудру. Подавать и пить нужно сразу, чтобы не пропустить все ароматные нотки напитка.

Рак

Обычно, вы предпочитаете пить горячий и крепкий кофе. Он для вас – приятная возможность взбодриться и набраться сил. Вам больше по душе пить его вне дома, там, где есть возможность наблюдать за бурлящим движением окружающего мира.

Рецепт кофе для Рака

пять столовых ложек кофе

ваниль и корица (на кончике ножа)

одна столовая ложка коричневого сахара

Возьмите турку и насыпьте в нее сахар, поставьте на огонь. Когда он начнет карамелизироваться, залейте воду, добавьте ваниль и корицу. Доведите до кипения. Снимите турку с огня, насыпьте кофе и снова доведите до кипения.

Лев

Вы истинный гурман во всем и кофе – не исключение. Вы с удовольствием будете наслаждаться этим напитком, если от всех его составляющих будет веять изысканностью. Рецепт, ингредиенты, подача – все должно быть по-царски.

Рецепт кофе для Льва

600 грамм крепкого кофе

пол чайной ложки корицы

две столовые ложки шоколадного сиропа

щепотка мускатного ореха

две столовые ложки сахара

пол стакана взбитых сливок

Сварить кофе и смешать его с половиной корицы, другую половину корицы добавить в сливки. Туда же, в сливки, добавить сахар и мускатный орех. Взбить. В горячий кофе добавить шоколадный сироп и разлить по чашкам. Взбитые сливки с пряностями выложить аккуратно сверху.

Дева

Вы щепетильный человек, поэтому – приготовление и употребление кофе, в вашем понимании, это самый настоящий ритуал. Этот напиток приносит вам не только вкусовое или эстетическое наслаждение, но и дарит заряд бодрости для выполнения своих обязанностей и важных задач.

Рецепт кофе для Девы

одна чашка двойного эспрессо

30 мл темного рома

маленький стручок перца чили

одна столовая ложка взбитых сливок

Сварите эспрессо. Примерно на 10 секунд (не дольше) опустите стручок перца в чашку с эспрессо. Затем, добавьте ром, перемешайте и выложите сверху сливки.

Весы

Для вас очень важны правила и если, вы возьметесь за приготовление кофе, будете соблюдать все пропорции и очередности. Конечно, до тех пор, пока вам это не надоест. Само кофепитие для вас – это прекрасное таинство, за которым вы можете погрузиться в свои мечты и поиски эстетического удовольствия в окружающем мире.

Рецепт кофе для Весов

200 мл кипятка

одна чайная ложка молотого кофе

пол чайной ложки корицы

три зерна жареного кофе

две чайные ложки рома

один бутон гвоздики

одна чайная ложка сахара

Сварить кофе. В чашку положить корицу, зерна кофе, гвоздику и сахар. Добавить ром. Содержимое чашки залить горячим кофе. Накрыть и настаивать около 4 минут.

Скорпион

Как в жизни, так и в отношении к кофе, вы предпочитаете все только самое эксклюзивное и уникальное. Таков ваш жизненный стиль. Само же кофепитие, в вашем понимании, это красивая и утонченная прелюдия к любому важному или интригующему событию.

Рецепт кофе для Скорпиона

четыре чайные ложки кофе

одна чайная ложка меда

высушенная цедра апельсина

кусочек кожуры лимона

одна чайная ложка коньяка

Цедру апельсина измельчите. Кожуру лимона нарежьте тонкими соломинками, В турку налейте воды, положите туда лимонные соломинки и поставьте на медленный огонь. Когда закипит, снимите с огня и дайте настояться примерно 30 минут. В другую турку положите кофе и перемолотую цедру апельсина, поставьте на огонь и немного поджарьте их. После, залейте настоем из первой турки и доведите до кипения.

Стрелец

Кофе для вас, в первую очередь, напиток, который лучше всего пить в компании хороших друзей. Вас интересует не столько его вкус, сколько атмосфера, которую он создает. Вместе с этим, вы любите кофе за то, что он наполняет вас энергией.

Рецепт кофе для Стрельца

250 грамм кофе

две столовые ложки вишневого сока

пол маленькой чашки взбитых сливок (сладких)

четыре столовые ложки шоколадного сиропа

две вишни (желательно засахаренные)

одна столовая ложка тертого шоколада

Сварите кофе вместе с сиропом и соком. Перелейте в чашки. Сверху выложите сливки и посыпьте шоколадом.

Козерог

Вы не ярый фанат кофе и пьете его довольно редко. Соответствуя консервативности своего знака, вы предпочитаете один вид этого напитка, который вполне удовлетворяет ваши вкусовые потребности. Этого вам достаточно. Однако, в напряженные жизненные или рабочие моменты, вы пьете его чаще, так как кофе помогает вам сосредоточиться и почувствовать прилив оптимизма.

Рецепт кофе для Козерога

шесть столовых ложек кофе

четыре чашки холодной воды

одна чайная ложка семян кардамона

несколько кусочков ананаса

3-5 вишен (желательно засахаренных)

Семена кардамона положить в воду, довести до кипения и кипятить около 5 минут. Поставить в холодильник на час. Процедите кардамоновую воду и сварите на ней кофе. Разлейте его по чашкам, добавьте ананасы и вишни.

Водолей

Вы любите все новое, точно так же и с кофе. Он для вас – один из многих приятных способов получать от жизни удовольствие и привносить в нее разнообразие, неотъемлемая часть дружеского общения и один из самых вкусных источников энергии.

Рецепт кофе для Водолея

Колумбийский кофе в зернах

200 мл воды

Очищенный миндаль

одна кофейная ложка миндального экстракта

Миндаль обжарить до темно-коричневого цвета (около 10 минут). Орешки перемешать с зернами кофе, перемолоть и сварить (на 200 мл воды – одна ложка смеси миндаля и кофе). В закипающий кофе добавить миндальный экстракт и дать ему закипеть полностью.

Рыбы

Без кофе вам жизнь не мила. Этот напиток сопровождает вас повсюду, помогает привести мысли в порядок и получить вдохновение для разных дел. Однако, вам не рекомендуется пить его слишком много.

Рецепт кофе для Рыб

две чайные ложки кофе

бутон гвоздики

одна чайная ложка сахара

3-5 зерен кардамона

корица на кончике ножа

Нагрейте воду в турке до появления первых признаков закипания и убавьте огонь до минимума. В воду засыпьте кофе, зерна кардамона, сахар, корицу и гвоздику. Когда пенка начнет медленно подниматься – снимите турку с огня. Не дайте кофе закипеть.