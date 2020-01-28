Ученые рассказали, какая зона мозга отвечает за эмоции 28.01.2020, 10:44

Ее размер — всего три сантиметра.

За все эмоции, которые испытывает человек, отвечает крошечная область размером около 3 см, которая находится в коре головного мозга. Об этом пишет Medical Xpess со ссылкой на исследование итальянских ученых, пишет журнал «Нож».

Чтобы изучить механизм возникновения эмоций, исследователи пригласили 15 добровольцев посмотреть в лаборатории фильм «Форрест Гамп». Их просили выражать и определять эмоции, которые возникают при просмотре, а также оценивать уровень того или иного чувства по шкале от 1 до 100.

Тем временем в Германии провели похожий эксперимент, в котором также участвовали 15 зрителей. Их тоже просили фиксировать свои эмоции при просмотре фильма. Кроме того, во втором эксперименте за активностью мозга добровольцев наблюдали при помощи МРТ. Затем результаты двух опытов сравнили.

Оказалось, что в момент возникновения эмоции активизируется крошечная зона в двух долях головного мозга — височно-теменном узле. Эта область отвечала и за силу эмоции.