«Немецкая волна»: Белорусская оппозиция пойдет на выборы президента с единым кандидатом 28.01.2020, 10:54

Фото: charter97.org

Процедура выдвижения кандидата будет открытой для граждан.

В понедельник, 27 января, представители движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии (ОГП), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Партии БНФ объявили на совместной пресс-конференции о принятом ими решении выдвинуть единого кандидата в президенты Беларуси. Выборы, точная дата проведения которых еще не известна, должны состоятся не позднее 30 августа 2020 года, сообщает "Немецкая волна".

Предполагается, что процедура выдвижения единого кандидата будет открытой для других оппозиционных структур, а рядовые граждане смогут повлиять на выбор на региональных собраниях и в ходе интернет-голосования.

Единый кандидат - впервые с выборов 2006 года

"Впервые после 2005 года произошло объединение оппозиционных сил вокруг идеи выдвижения единого кандидата", - подчеркнул, выступая на пресс-конференции, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич. В Беларуси противники Лукашенко дважды объединяли усилия, выдвигая единого кандидата в президенты - на выборах 2001-го и 2006 годов.

Отвечая на вопрос, почему на этот раз удастся решить вопрос с единым кандидатом, Юрий Губаревич сослался на наличие соглашения, отметив, "что у нас есть внутреннее желание пройти до конца вместе".

По словам лидера ОГП Николая Козлова, на "парламентских выборах" 2019 года партия увидела запрос граждан на единство оппозиции. А глава БСДП (Грамада) Игорь Борисов добавил, что с требованием выдвинуть единого кандидата и продемонстрировать альтернативу Лукашенко выступили региональные организации оппозиции.

Как будут выбирать единого кандидата от оппозиции

Лидеры пяти ведущих оппозиционными структур также сообщили о подписании ими соглашения, регулирующего процедуру выдвижения единого кандидата. Однако уже в ходе пресс-конференции глава Партии БНФ Григорий Костусев предложил отказаться от этого соглашения и без голосования на собраниях и в Сети сразу выдвинуть единым кандидатом сопредседателя БХД Павла Северинца.

Что касается процедуры, то предполагается, что до 16 февраля будет сформирован список претендентов на роль единого кандидата, а 15-30 мая на Конгрессе демократических сил будет названа фамилия того, кто им стал.

О своей готовности участвовать в праймериз уже заявили, в частности, Юрий Губаревич, Николай Козлов, Павел Северинец и один из руководителей Партии БНФ Алексей Янукевич. При этом глава партии Григорий Костусев сообщил на пресс-конференции о снятии ПБНФ кандидатуры Янукевича.