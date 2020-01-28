Коронавирус обрушил стоимость российских акций на $7,7 миллиардов за сутки 28.01.2020, 11:19

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Российские активы пережили рекордное с августа падение.

На новостях о распространении китайского коронавируса, который унес более 80 жизней, инфицировал почти 3 тысячи человек и, помимо азиатских стран, был обнаружен в США и Европе, курс доллара впервые с 12 декабря поднялся выше 63 рублей, сообщает finanz.ru.

На 18.19 мск рубль потерял 99 копеек (1,6%) к американской валюте и 98 копеек (1,4%) - к европейской, достигая отметок 63,06 рубля за доллар и 69,4650 рубля за евро.

Фондовый рынок спикировал на 1,94% по индексу МосБиржи и 3,62% по индексу РТС, потеряв 7,7 млрд долларов капитализации 50 крупнейших компаний.

Гонку вниз среди «голубых фишек» возглавил Сбербанк. Его акции обвалились на 3,83%, чего на рынке не видели с июня прошлого года. «Газпром» потерял 2,94% и обновили минимум за 3 месяца - 230,96 рубля за акцию.

На 2,46% упал ВТБ, на 2,3% - «Сургутнефтегаз», на 2,2% «Газпром нефть». Пять сессий распродажи «спали» весь рост, показанный рынком в этом году: в пересчете на доллары его капитализация вернулась на уровни последних дней декабря (1541,9 пункта по индексу РТС).

Цены государственных облигаций просели максимально со 2 августа. Индекс RGBI потерял 0,29 пункта на фоне распродажи в длинных выпусках: 14-летние ОФЗ 26225 подешевели на 0,73%, 10-летние ОФЗ 26228 - на 0,54%.

В «режим паники переключились» почти все мировые площадки, констатирует инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд: торги в Азии завершись падением японского Nikkei на 2%, биржи в Европе завершили сессию в минусе на 1,5-2,7%, торги в Нью-Йорке открылись падением S&P500 на 1,5%.

«Теперь все ждут решения Всемирной организации здравоохранения», - говорит Молд: если она объявит эпидемию глобальной чрезвычайной ситуацией, это будет означать «новые ограничения на на мировую торговлю и перемещения, что окажет давление на и без того хрупкую мировую экономику».

На прошлой неделе ВОЗ отказалась вводить ЧС, но с тех пор число заболевших выросло в 7 раз, а случаи вируса подтвердили США, Франция, Австралия и как минимум 10 азиатских стран.

Даже если распространения вируса по миру удастся избежать, «любой экономический шок для Китая с его колоссальной промышленностью и гигантским потребительским спросом» неизбежно по цепочкам добавленной стоимости в глобальном масштабе, говорит главный стране Axitrader Стивен Иннс.

В Сучжоу - одном из крупнейших промышленных кластеров в мире, где расположены заводы Johnson & Johnson, Samsung и Foxconn (поставщик комплекnующих для iPhone) - власти уже продлили каникулы по случаю лунного нового года до 10 февраля, отложив возвращение к работе миллионов работников.

Cамую горькую пилюлю придется выпить производителям сырья: Китай ежедневно потребляет 13,5 млн баррелей нефти (13% мировой добычи) и почти 40% мирового производства промышленных металлов.

На прошлой неделе медь подешевела на 5,7%, а понедельник цены обвалились еще на 3% и обновили минимумы за 16 недель. Нефть Brent рухнула на 12,2% за неделю - с 65,7 доллара за баррель 20 января до 57,74 доллара на торгах в понедельник.

Если ситуация будет ухудшаться, продажи на глобальных сырьевых площадках могут усилиться, а фьючерсный контракт Brent опустится до отметки 55,5 доллара, прогнозирует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Этот уровень уже близок к болезненному для российского бюджета: в прошлом году, по оценке Альфа-банка, он балансировался при нефти по 49 долларов за бочку, В 2020-м этот «точка кипения» федеральной казны выше из-за планов нарастить расходы на 500 млрд рублей по требованию президента Владимира Путина.